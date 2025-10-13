október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csendes gyilkos

2 órája

Gyönyörű, de veszélyes – Lehet, hogy az ön kertjében is ott rejtőzik ez a mérgező növény

Címkék#virága#hegyvidék#levél

Lila színével könnyen magára vonzza a tekintetet, ám amilyen mutatós, olyan veszélyes is. Az őszi kikerics az egyik legmérgezőbb növény hazánkban.

Révészné Hanol Erzsébet

Domb- és hegyvidék gyakori virága az őszi kikerics. Augusztus végétől egészen októberig virít, kirándulások alkalmával és az autóból kitekintve az országút mellett is felfedezhetők feltűnő, lila virágai. Előfordulhat szálanként, vagy hatalmas területeket borítva is, virágzása idején egyedülálló látványt nyújtva.

Nyílik az őszi kikerics
Elbűvölő lila virágokkal nyílik az őszi kikerics
Forrás: knp.hu

Kertekben is népszerű

Ám nemcsak a természetben találkozhatunk vele, sokan kertjükbe ültetik ezt a hagymás, évelő növényt, amely nagyon hasonlít a krókuszra. Nagyobb, pohár alakú virágai augusztusban, szeptemberben bújnak elő. Hosszú, fényes levelei tavasszal kezdenek el kihajtani, majd nyár elején visszahúzódnak. Beérett magjait a hangyák hordják szét – ismertetik a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján.

Az őszi kikerics az egyik legmérgezőbb növény

De hiába mutatós virág, az őszi kikerics az egyik legmérgezőbb növény hazánkban. Minden része mérgező, ezért gondozása során tanácsos kesztyűt viselni, illetve figyelni, hogy a gyerekek és a háziállatok ne férhessenek hozzá. 

Zöld leveleit a legelő állatok elkerülik, a szénába keveredő száraz levelek azonban mérgezést okoznak, ami miatt az állatok 2-3 napon belül elpusztulnak.

 A kecskék és a juhok kis mennyiségben fogyaszthatják leveleit, azonban a mérgező anyagok a tejbe is bekerülnek, és így súlyos tüneteket okozhatnak az azt fogyasztó embereknél. A toxin, amit tartalmaz, a kolhicin.

Hol szálanként, másutt az egész mezőt beborítva nyílik
Forrás: knp.hu

Hatása régóta ismert

Latin nevét – Colchicum autumnale – egy Fekete-tengerhez közeli településről, Colchis-ról kapta. A monda szerint a király lánya az őszi kikericset használta mérgei elkészítéséhez. Mérgező volta népi elnevezésében is megjelenik, ugyanis kutyadöglesztőfűként is ismerik. Egyes hatóanyagait a rákgyógyászatban hasznosítják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu