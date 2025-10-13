1 órája
Gyönyörű, de veszélyes – Lehet, hogy az ön kertjében is ott rejtőzik ez a mérgező növény
Lila színével könnyen magára vonzza a tekintetet, ám amilyen mutatós, olyan veszélyes is. Az őszi kikerics az egyik legmérgezőbb növény hazánkban.
Domb- és hegyvidék gyakori virága az őszi kikerics. Augusztus végétől egészen októberig virít, kirándulások alkalmával és az autóból kitekintve az országút mellett is felfedezhetők feltűnő, lila virágai. Előfordulhat szálanként, vagy hatalmas területeket borítva is, virágzása idején egyedülálló látványt nyújtva.
Kertekben is népszerű
Ám nemcsak a természetben találkozhatunk vele, sokan kertjükbe ültetik ezt a hagymás, évelő növényt, amely nagyon hasonlít a krókuszra. Nagyobb, pohár alakú virágai augusztusban, szeptemberben bújnak elő. Hosszú, fényes levelei tavasszal kezdenek el kihajtani, majd nyár elején visszahúzódnak. Beérett magjait a hangyák hordják szét – ismertetik a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján.
Az őszi kikerics az egyik legmérgezőbb növény
De hiába mutatós virág, az őszi kikerics az egyik legmérgezőbb növény hazánkban. Minden része mérgező, ezért gondozása során tanácsos kesztyűt viselni, illetve figyelni, hogy a gyerekek és a háziállatok ne férhessenek hozzá.
Zöld leveleit a legelő állatok elkerülik, a szénába keveredő száraz levelek azonban mérgezést okoznak, ami miatt az állatok 2-3 napon belül elpusztulnak.
A kecskék és a juhok kis mennyiségben fogyaszthatják leveleit, azonban a mérgező anyagok a tejbe is bekerülnek, és így súlyos tüneteket okozhatnak az azt fogyasztó embereknél. A toxin, amit tartalmaz, a kolhicin.
Hatása régóta ismert
Latin nevét – Colchicum autumnale – egy Fekete-tengerhez közeli településről, Colchis-ról kapta. A monda szerint a király lánya az őszi kikericset használta mérgei elkészítéséhez. Mérgező volta népi elnevezésében is megjelenik, ugyanis kutyadöglesztőfűként is ismerik. Egyes hatóanyagait a rákgyógyászatban hasznosítják.