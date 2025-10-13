Gyönyörű, de veszélyes – Lehet, hogy az ön kertjében is ott rejtőzik ez a mérgező növény

Az őszi kikerics az egyik legmérgezőbb növény

De hiába mutatós virág, az őszi kikerics az egyik legmérgezőbb növény hazánkban. Minden része mérgező, ezért gondozása során tanácsos kesztyűt viselni, illetve figyelni, hogy a gyerekek és a háziállatok ne férhessenek hozzá.

Zöld leveleit a legelő állatok elkerülik, a szénába keveredő száraz levelek azonban mérgezést okoznak, ami miatt az állatok 2-3 napon belül elpusztulnak.

A kecskék és a juhok kis mennyiségben fogyaszthatják leveleit, azonban a mérgező anyagok a tejbe is bekerülnek, és így súlyos tüneteket okozhatnak az azt fogyasztó embereknél. A toxin, amit tartalmaz, a kolhicin.

Hol szálanként, másutt az egész mezőt beborítva nyílik

Forrás: knp.hu

Hatása régóta ismert

Latin nevét – Colchicum autumnale – egy Fekete-tengerhez közeli településről, Colchis-ról kapta. A monda szerint a király lánya az őszi kikericset használta mérgei elkészítéséhez. Mérgező volta népi elnevezésében is megjelenik, ugyanis kutyadöglesztőfűként is ismerik. Egyes hatóanyagait a rákgyógyászatban hasznosítják.