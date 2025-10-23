Őszi teendők: ültessük el a tulipánokat, nárciszokat, vegyünk csarabot!

Ha igazi őszi feelingre vágysz, vásárolj csarabot! Apró lila, rózsaszín és fehér virágai sziklakertben, virágládában vagy cserépben is mesésen mutatnak, ráadásul alig kell vele foglalkozni. Van őszi teendő bőven a kertünkben, erkélyünkön.



Őszi teendők egyike: díszítsük fel az erkélyünket csarabbal vagy más néven erikával. Nagyon mutatós lesz

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Őszi teendők a kertben, erkélyen, nem árt egy kis mozgás

Az őszi kertészkedés kiváló alkalom arra, hogy a friss levegőn egy kis testmozgást végezzünk: ássuk fel a kertet, és gyűjtsünk ötleteket, tervezzük meg, milyen változtatásokat, újításokat szeretnénk majd megvalósítani.

A nárciszokat is most kell elültetni. Tavasszal majd fantasztikus látványt nyújtanak, amikor az első napsugarak átküzdik magukat a hűvös tavaszi levegőn. Itt az idő, hogy az elburjánzott évelőket kiássuk és terjedelmes tövüket több kisebb darabra szétválasztva újra elültessük. Ha most, ősszel kerítünk sor erre, nem pedig tavasszal, a növénynek több ideje és esélye lesz újra meggyökeresedni, és a tél elmúltával új hajtásokat hozni.

A virágládákba, cserepekbe ültessünk krizantémot, árvácskát, díszkáposztát, amelyek akár az ősz végéig is díszíthetik a kertünket.

Díszítsük fel az erkélyünket csarabbal, hamvaskával

Ősszel sem kell lemondani a virágos erkélyről, csak a megfelelő fajtát kell kiválasztani. Az egyik ilyen növény a hamvaska, ami úgy néz ki, mintha havas, deres lenne – gyönyörűen mutat az erkélyen, balkonon. Mellette minden színes, hidegtűrő virág remekül mutat. A másik szép őszi növény a csarab, más néven seprűvirág (Calluna vulgaris) évelő, örökzöld cserje, nem fagyérzékeny, de érdemes takarni, ha nagy mínuszok vannak. Egészen novemberig virágzik, de utána is színes marad, hiszen az elszáradt virágok egész télen a növényen maradhatnak. Ha cserépben nevelnénk a teraszon, akkor savanyú virágföldbe tegyük. Szemet gyönyörködtető látvány késő ősszel, amikor más növények már befejezték a virágzást.