4 órája
Ingyen küldhetsz pénzt – új funkcióval rukkolt elő az OTP!
Mostantól sokkal egyszerűbb és gyorsabb lehet a pénzküldés. Az OTP Bank egy vadonatúj funkciót indított el a MobilBank alkalmazásban, amivel ingyen, pár érintéssel lehet pénzt kérni vagy küldeni.
Többet nem kell aggódnunk az elgépelt számlaszámok miatt, az OTP Bank egy teljesen új funkcióval lehetővé tette, hogy a pénzküldés gyors és zökkenőmentes legyen. Ráadásul az egész ingyenes. Sem a pénzkérésért, sem az utalásért nem számol fel díjat a bank.
Hogyan működik az OTP Bank újítása?
- Lépj be az OTP MobilBankba! - A főmenüben az Utalás lehetőséget választva megtalálod a Pénzkérés simán funkciót.
- Összeg megadása - Te döntöd el, hogy mennyit kérsz. A napi limit kérésenként 500 000 Ft és naponta maximum 20 db kérést indíthatsz.
- Érintés vagy QR-kód beolvasása - Érintéses pénzkéréshez (NFC) tartsátok közel a mobilotokat, QR-kódos pénzkéréshez mutasd meg a QR-kódot.
- A másik fél megkapja az előre kitöltött utalási kérést - Miután a lakossági fizető fél jóváhagyja az utalási kérést, teljesül a díjmentes átutalás.
- írja hivatalos weboldalán a bank.
Nemcsak az OTP ügyfelei használhatják
Ugyan pénzt kérni csak az OTP ügyfelei tudnak a netbankon keresztül, de a másik fél bármelyik magyarországi banknál vezetheti számláját.
A „Pénzkérés simán” nemcsak kényelmes, hanem biztonságos is. Minden utalást jóvá kell hagyni, a tranzakciók pedig titkosított csatornán futnak. Így többé nem kell aggódnunk az elgépelt számlaszámok és a véletlenül rossz személynek küldött utalások miatt.