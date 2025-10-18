október 18., szombat

1 órája

Ingyen küldhetsz pénzt – új funkcióval rukkolt elő az OTP!

Címkék#átutalás#OTP MobilBank#tranzakció#számlaszám#OTP Bank#netbank#pénz

Mostantól sokkal egyszerűbb és gyorsabb lehet a pénzküldés. Az OTP Bank egy vadonatúj funkciót indított el a MobilBank alkalmazásban, amivel ingyen, pár érintéssel lehet pénzt kérni vagy küldeni.

Teol.hu

Többet nem kell aggódnunk az elgépelt számlaszámok miatt, az OTP Bank egy teljesen új funkcióval lehetővé tette, hogy a pénzküldés gyors és zökkenőmentes legyen. Ráadásul az egész ingyenes. Sem a pénzkérésért, sem az utalásért nem számol fel díjat a bank.

Az OTP Bank újítását nemcsak az OTP-sek használhatják.
Fotó: Savvapanf Photo / Forrás:  Shutterstock

Hogyan működik az OTP Bank újítása?

  • Lépj be az OTP MobilBankba! - A főmenüben az Utalás lehetőséget választva megtalálod a Pénzkérés simán funkciót.
  • Összeg megadása - Te döntöd el, hogy mennyit kérsz. A napi limit kérésenként 500 000 Ft és naponta maximum 20 db kérést indíthatsz.
  • Érintés vagy QR-kód beolvasása - Érintéses pénzkéréshez (NFC) tartsátok közel a mobilotokat, QR-kódos pénzkéréshez mutasd meg a QR-kódot.
  • A másik fél megkapja az előre kitöltött utalási kérést - Miután a lakossági fizető fél jóváhagyja az utalási kérést, teljesül a díjmentes átutalás.

- írja hivatalos weboldalán a bank.

Nemcsak az OTP ügyfelei használhatják

Ugyan pénzt kérni csak az OTP ügyfelei tudnak a netbankon keresztül, de a másik fél bármelyik magyarországi banknál vezetheti számláját. 

A „Pénzkérés simán” nemcsak kényelmes, hanem biztonságos is. Minden utalást jóvá kell hagyni, a tranzakciók pedig titkosított csatornán futnak. Így többé nem kell aggódnunk az elgépelt számlaszámok és a véletlenül rossz személynek küldött utalások miatt.

 

