Ingyen küldhetsz pénzt – új funkcióval rukkolt elő az OTP!

Többet nem kell aggódnunk az elgépelt számlaszámok miatt, az OTP Bank egy teljesen új funkcióval lehetővé tette, hogy a pénzküldés gyors és zökkenőmentes legyen. Ráadásul az egész ingyenes. Sem a pénzkérésért, sem az utalásért nem számol fel díjat a bank.

Az OTP Bank újítását nemcsak az OTP-sek használhatják.

Hogyan működik az OTP Bank újítása?

Lépj be az OTP MobilBankba! - A főmenüben az Utalás lehetőséget választva megtalálod a Pénzkérés simán funkciót.

A főmenüben az Utalás lehetőséget választva megtalálod a funkciót. Összeg megadása - Te döntöd el, hogy mennyit kérsz. A napi limit kérésenként 500 000 Ft és naponta maximum 20 db kérést indíthatsz.

Te döntöd el, hogy mennyit kérsz. A napi limit kérésenként 500 000 Ft és naponta maximum 20 db kérést indíthatsz. Érintés vagy QR-kód beolvasása - Érintéses pénzkéréshez (NFC) tartsátok közel a mobilotokat, QR-kódos pénzkéréshez mutasd meg a QR-kódot.

Érintéses pénzkéréshez (NFC) tartsátok közel a mobilotokat, QR-kódos pénzkéréshez mutasd meg a QR-kódot. A másik fél megkapja az előre kitöltött utalási kérést - Miután a lakossági fizető fél jóváhagyja az utalási kérést, teljesül a díjmentes átutalás.

Nemcsak az OTP ügyfelei használhatják

Ugyan pénzt kérni csak az OTP ügyfelei tudnak a netbankon keresztül, de a másik fél bármelyik magyarországi banknál vezetheti számláját.

A „Pénzkérés simán” nemcsak kényelmes, hanem biztonságos is. Minden utalást jóvá kell hagyni, a tranzakciók pedig titkosított csatornán futnak. Így többé nem kell aggódnunk az elgépelt számlaszámok és a véletlenül rossz személynek küldött utalások miatt.