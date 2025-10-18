október 18., szombat

Parkolóhely: megvan. Autó: majdnem.

Keresztes Klaudia

Tegnap igazi szőke nőnek éreztem magam. Reggel gondosan kiválasztottam a parkolóhelyet, amit nagy nehezen találtam, mert szinte egy szabad hely sem volt. Munka után bevásároltam, még a drogériába is beugrottam, majd tele szatyrokkal a kezemben mentem az autómhoz. 

Amikor már a kulcs is jobban képben van, mint te
Forrás:  MW

Nyomtam a kulcsot, semmi. Miért nem nyílik az ajtó? „Lemerült az elem?” – gondoltam bosszúsan. Ott mérgelődtem, mire egy picit jobban körülnézve észrevettem, hogy hát a rendszám nem stimmel. Egy pontosan ugyan olyan típusú és színű autó parkolt be mellém. Egy rövid mosollyal és gyors mozdulatokkal megkerülve pattantam be immáron a saját autómba remélve, hogy ezt senki sem látta.

 

