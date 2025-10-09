október 9., csütörtök

Parkolóparák – Az autósok titkos szabályzata

Keresztes Klaudia

Van egy kimondatlan szabály az autósok világában: ha én türelmesen várok, indexelek, és még ki is engedek valakit, akkor az a parkolóhely bizony az enyém. Ezt nem tanítják a jogosítványnál, de aki vezet, az tudja.

Vagyis… tudnia kellene. Mert mindig akad egy pimasz sofőr, aki oldalról bevág, mintha most szállt volna ki egy rallyautóból. Én meg csak nézek: én vártam, én engedtem ki, ő meg besurran, mint egy parkoló-nindzsa. Ilyenkor jön a passzív-agresszív dudálás, a látványos fejrázás, és a belső fogadalom: legközelebb senkit nem engedek ki. Kivéve a nénit. Ő aranyos. A többiek meg… ők tudják, mit tettek.

 

