október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

14°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mutatjuk a listát!

29 perce

Megszavazták olvasóink: ez a TOP 5 pecsenyéző és kifőzde

Címkék#pecsenye#pecsenyés#top 5

Több mint 400 szavazat érkezett arra a Facebookon meghirdetett voksolásra, amelyben arra kértük olvasóinkat, mondják el, szerintük melyek Tolna vármegye legjobb pecsenyézői és kifőzdéi. A szavazás egyértelműen megmutatta: a hagyományos, házias ízeket kínáló, egyszerű helyeknek továbbra is komoly rajongótábora van. Íme a vármegye legjobb pecsenyései.

Bencze Péter

Van valami különös varázsa a pecsenyésnek. 

Gabi pecsenye, pecsenye, pecsenyés, szekszárd
Olvasóink szavazatai alapján a Gabi Pecsenye lett Tolna vármegye legjobb pecsenyése.
Fotó: Mártonfai Dénes

A jó pecsenyés túlmutat a táplálkozás rutinján

Az illatok, a sistergő serpenyők hangja, a sülő hús látványa – mind olyan érzéseket ébresztenek, amelyek túlmutatnak az ételen. A pecsenyés az a hely, ahol a város és a falu, a fiatal és az idős, a siető és a ráérő ember egyaránt megáll egy pillanatra. Egy falat múlt, egy adag otthon, egy kanálnyi közösség. Nem csoda, hogy amikor megkérdeztük olvasóinkat, szerintük melyik a legjobb pecsenyés Tolna vármegyében, több mint négyszázan szavaztak – szívvel, ízléssel és emlékekkel.

Az összesítés alapján így alakult a TOP 5-ös lista:

1. helyezett: Gabi Pecsenye – Szekszárd

Nem véletlen, hogy a legtöbb szavazat a Gabi Pecsenyére érkezett. A legendás szekszárdi hely 1981 óta, vagyis immár 44 éve kínálja a házias ízeket és az állandóság biztonságát – ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanabban a szellemben.
Ahogy korábban, Máté Szabi gasztrovlogger videója kapcsán írtuk róluk:

„A Gabi Pecsenye nem csupán egy vendéglátóhely: Szekszárd gasztronómiai kultúrájának élő emlékműve.”
A Google értékelések szerint 4,7 ponton állnak az 5-ből – ami nemcsak a minőség, hanem a vendégek bizalmának is tükre.

2. helyezett: Kelemen Pecsenye – Szekszárd

A Piac téren működő Kelemen Pecsenye szintén ikonikus helyszíne a város életének.
A Szekszárder YouTube-csatorna néhány hete készített videót róluk, amely így ajánlotta a családi vállalkozást:

„A Kelemen család 1987 óta lüktető origója a szekszárdi piac életének.”
Zoltán már a harmadik generáció, aki viszi tovább a hagyományt, és ma már fia, Zétény is mellette dolgozik a pult mögött.
Hitvallásuk rövid, de mindent elmond:
„Nincsenek csodák, de minden igazi.”
A Kelemen Pecsenye a piac szíve: ahol az illatok, az ízek és az emberi történetek minden nap újraírják, mit jelent az őszinte gasztronómia.

Kelemen Zoltán, a szekszárdi Kelemen Pecsenye vezetője szintén előkelő helyen szerepel a TOP5-ös listán
Kelemen Zoltán, a szekszárdi Kelemen Pecsenye vezetője szintén előkelő helyen szerepel a TOP5-ös listán forrás: Facebook/Kelemen Pecsenye

3. helyezett: Gyros Ranch – Harc

A harmadik legtöbb szavazatot a harci Gyros Ranch kapta. Egyszerű, retró hangulatú étkezdéjük a házias ízek és a bőséges adagok miatt lett népszerű. Egy vendégük így jellemezte őket:

„Egyszerű, retró jellegű étkezde. Az ételek nagyon finomak voltak. Házias ízek és nagy adagok. Csak ajánlani tudom mindenkinek.” A Google-értékelésük szintén 4,7 pont, ami jól mutatja, mennyire szeretik őket a környéken.

4. helyezett: Autós Bisztró – Szekszárd

A Damjanich utcában található Autós Bisztró stabil törzsvendégkörrel és házias kínálattal vívta ki helyét a toplistán. Ők is 4,7-es értékelést kaptak a Google szerint – ami önmagáért beszél.

 5. helyezett: Tixi Büfé Falatozó – Bonyhád

A bonyhádi Piac téren működő Tixi Büfé Falatozó szintén komoly rajongótáborral büszkélkedhet. Az ő Google-értékelésük 4,6 pont, ami a minőséget és a következetes munkát igazolja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu