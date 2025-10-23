29 perce
Megszavazták olvasóink: ez a TOP 5 pecsenyéző és kifőzde
Több mint 400 szavazat érkezett arra a Facebookon meghirdetett voksolásra, amelyben arra kértük olvasóinkat, mondják el, szerintük melyek Tolna vármegye legjobb pecsenyézői és kifőzdéi. A szavazás egyértelműen megmutatta: a hagyományos, házias ízeket kínáló, egyszerű helyeknek továbbra is komoly rajongótábora van. Íme a vármegye legjobb pecsenyései.
Van valami különös varázsa a pecsenyésnek.
A jó pecsenyés túlmutat a táplálkozás rutinján
Az illatok, a sistergő serpenyők hangja, a sülő hús látványa – mind olyan érzéseket ébresztenek, amelyek túlmutatnak az ételen. A pecsenyés az a hely, ahol a város és a falu, a fiatal és az idős, a siető és a ráérő ember egyaránt megáll egy pillanatra. Egy falat múlt, egy adag otthon, egy kanálnyi közösség. Nem csoda, hogy amikor megkérdeztük olvasóinkat, szerintük melyik a legjobb pecsenyés Tolna vármegyében, több mint négyszázan szavaztak – szívvel, ízléssel és emlékekkel.
Az összesítés alapján így alakult a TOP 5-ös lista:
1. helyezett: Gabi Pecsenye – Szekszárd
Nem véletlen, hogy a legtöbb szavazat a Gabi Pecsenyére érkezett. A legendás szekszárdi hely 1981 óta, vagyis immár 44 éve kínálja a házias ízeket és az állandóság biztonságát – ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanabban a szellemben.
Ahogy korábban, Máté Szabi gasztrovlogger videója kapcsán írtuk róluk:
„A Gabi Pecsenye nem csupán egy vendéglátóhely: Szekszárd gasztronómiai kultúrájának élő emlékműve.”
A Google értékelések szerint 4,7 ponton állnak az 5-ből – ami nemcsak a minőség, hanem a vendégek bizalmának is tükre.
2. helyezett: Kelemen Pecsenye – Szekszárd
A Piac téren működő Kelemen Pecsenye szintén ikonikus helyszíne a város életének.
A Szekszárder YouTube-csatorna néhány hete készített videót róluk, amely így ajánlotta a családi vállalkozást:
„A Kelemen család 1987 óta lüktető origója a szekszárdi piac életének.”
Zoltán már a harmadik generáció, aki viszi tovább a hagyományt, és ma már fia, Zétény is mellette dolgozik a pult mögött.
Hitvallásuk rövid, de mindent elmond:
„Nincsenek csodák, de minden igazi.”
A Kelemen Pecsenye a piac szíve: ahol az illatok, az ízek és az emberi történetek minden nap újraírják, mit jelent az őszinte gasztronómia.
3. helyezett: Gyros Ranch – Harc
A harmadik legtöbb szavazatot a harci Gyros Ranch kapta. Egyszerű, retró hangulatú étkezdéjük a házias ízek és a bőséges adagok miatt lett népszerű. Egy vendégük így jellemezte őket:
„Egyszerű, retró jellegű étkezde. Az ételek nagyon finomak voltak. Házias ízek és nagy adagok. Csak ajánlani tudom mindenkinek.” A Google-értékelésük szintén 4,7 pont, ami jól mutatja, mennyire szeretik őket a környéken.
4. helyezett: Autós Bisztró – Szekszárd
A Damjanich utcában található Autós Bisztró stabil törzsvendégkörrel és házias kínálattal vívta ki helyét a toplistán. Ők is 4,7-es értékelést kaptak a Google szerint – ami önmagáért beszél.
5. helyezett: Tixi Büfé Falatozó – Bonyhád
A bonyhádi Piac téren működő Tixi Büfé Falatozó szintén komoly rajongótáborral büszkélkedhet. Az ő Google-értékelésük 4,6 pont, ami a minőséget és a következetes munkát igazolja.