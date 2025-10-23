Megszavazták olvasóink: ez a TOP 5 pecsenyéző és kifőzde

Van valami különös varázsa a pecsenyésnek.

Olvasóink szavazatai alapján a Gabi Pecsenye lett Tolna vármegye legjobb pecsenyése.

Fotó: Mártonfai Dénes

A jó pecsenyés túlmutat a táplálkozás rutinján

Az illatok, a sistergő serpenyők hangja, a sülő hús látványa – mind olyan érzéseket ébresztenek, amelyek túlmutatnak az ételen. A pecsenyés az a hely, ahol a város és a falu, a fiatal és az idős, a siető és a ráérő ember egyaránt megáll egy pillanatra. Egy falat múlt, egy adag otthon, egy kanálnyi közösség. Nem csoda, hogy amikor megkérdeztük olvasóinkat, szerintük melyik a legjobb pecsenyés Tolna vármegyében, több mint négyszázan szavaztak – szívvel, ízléssel és emlékekkel.

Az összesítés alapján így alakult a TOP 5-ös lista:

1. helyezett: Gabi Pecsenye – Szekszárd

Nem véletlen, hogy a legtöbb szavazat a Gabi Pecsenyére érkezett. A legendás szekszárdi hely 1981 óta, vagyis immár 44 éve kínálja a házias ízeket és az állandóság biztonságát – ugyanazokkal az eszközökkel, ugyanabban a szellemben.

Ahogy korábban, Máté Szabi gasztrovlogger videója kapcsán írtuk róluk:

„A Gabi Pecsenye nem csupán egy vendéglátóhely: Szekszárd gasztronómiai kultúrájának élő emlékműve.”

A Google értékelések szerint 4,7 ponton állnak az 5-ből – ami nemcsak a minőség, hanem a vendégek bizalmának is tükre.

2. helyezett: Kelemen Pecsenye – Szekszárd

A Piac téren működő Kelemen Pecsenye szintén ikonikus helyszíne a város életének.

A Szekszárder YouTube-csatorna néhány hete készített videót róluk, amely így ajánlotta a családi vállalkozást:

„A Kelemen család 1987 óta lüktető origója a szekszárdi piac életének.”

Zoltán már a harmadik generáció, aki viszi tovább a hagyományt, és ma már fia, Zétény is mellette dolgozik a pult mögött.

Hitvallásuk rövid, de mindent elmond:

„Nincsenek csodák, de minden igazi.”

A Kelemen Pecsenye a piac szíve: ahol az illatok, az ízek és az emberi történetek minden nap újraírják, mit jelent az őszinte gasztronómia.

Kelemen Zoltán, a szekszárdi Kelemen Pecsenye vezetője szintén előkelő helyen szerepel a TOP5-ös listán forrás: Facebook/Kelemen Pecsenye

3. helyezett: Gyros Ranch – Harc

A harmadik legtöbb szavazatot a harci Gyros Ranch kapta. Egyszerű, retró hangulatú étkezdéjük a házias ízek és a bőséges adagok miatt lett népszerű. Egy vendégük így jellemezte őket: