október 10., péntek

Gedeon névnap

18°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyot hibázott a bevásárlóközpont

46 perce

Nem adták vissza a PET-palack árát – elképesztő, mit válaszolt az üzlet

Címkék#panasz#visszafizetés#PET-palack#visszaváltás

Megdöbbentő kérdéssel fordult hozzánk olvasónk. Szekszárd belvárosában lévő nagy bevásárlóközpontban használta olvasónk a PET-palackos automatát. A kapott bizonylatot a pénztárnál szerette volna beváltani, pontosabban levásárolni. A pénztáros közölte vele, aznap erre nincs lehetősége.

Mauthner Ilona

Magyarán, jöjjön vissza másnap vagy a jövő héten, majd akkor, egy újabb vásárlásnál megkaphatja a PET-palack árát. Olvasónk meglepődött ezen a válaszon, nem nagyon szokott ebben az üzletben vásárolni, nem esik neki útba. Most éppen arra járt. A vita odáig fajult, hogy az üzlet vezetője is odament, aki megerősítette: a központból arra kaptak utasítást, az aznapi bizonylatot legkorábban másnap válthatják be.

PET-palack árát, a bizonylatot ki kell fizetni
Az üzlet hibázott, a PET-palackok árát még aznap ki kellett volna fizetnie
Forrás: sonline.hu

A PET-palack árát az üzlet köteles lett volna még aznap visszatéríteni

Olvasónk ilyenről még nem is hallott, ezért a kérdése az, helyesen járt-e el a nagy nevű bevásárlóközpont, egyik szekszárdi üzletének pénztárosa? 

A kérdést a megyei kormányhivatal sajtóosztályához továbbítottuk, ahonnan a következő választ kaptuk:

A visszaváltást, tehát a betétdíjas termék csomagolásának visszavételét és a visszaváltási díj visszafizetését az üzlet teljes nyitvatartási idejében biztosítani kell. A 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező, élelmiszert értékesítő üzletben az automata visszaváltó berendezés meghibásodásának esetére a kézi átvétel biztosítása szükséges.

Amennyiben a jogszabályban foglaltakat nem biztosítják a fogyasztónak, úgy írásos panasszal fordulhat az üzletet üzemeltető vállalkozáshoz, akár a vásárlók könyvébe tett bejegyzés, akár a vállalkozás székhelyére írt panaszlevél formájában. 

A jogszabályok értelmében a vállalkozás mindegyik írásos megkeresést 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni. Amennyiben a fogyasztó panaszát a vállalkozás írásbeli megkeresésre nem rendezi, úgy fordulhat a jogsértést elkövető üzlet szerint illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságához, a panasz kivizsgálása érdekében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu