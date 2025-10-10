Nem adták vissza a PET-palack árát – elképesztő, mit válaszolt az üzlet

Magyarán, jöjjön vissza másnap vagy a jövő héten, majd akkor, egy újabb vásárlásnál megkaphatja a PET-palack árát. Olvasónk meglepődött ezen a válaszon, nem nagyon szokott ebben az üzletben vásárolni, nem esik neki útba. Most éppen arra járt. A vita odáig fajult, hogy az üzlet vezetője is odament, aki megerősítette: a központból arra kaptak utasítást, az aznapi bizonylatot legkorábban másnap válthatják be.

Az üzlet hibázott, a PET-palackok árát még aznap ki kellett volna fizetnie

A PET-palack árát az üzlet köteles lett volna még aznap visszatéríteni

Olvasónk ilyenről még nem is hallott, ezért a kérdése az, helyesen járt-e el a nagy nevű bevásárlóközpont, egyik szekszárdi üzletének pénztárosa?

A kérdést a megyei kormányhivatal sajtóosztályához továbbítottuk, ahonnan a következő választ kaptuk:

A visszaváltást, tehát a betétdíjas termék csomagolásának visszavételét és a visszaváltási díj visszafizetését az üzlet teljes nyitvatartási idejében biztosítani kell. A 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező, élelmiszert értékesítő üzletben az automata visszaváltó berendezés meghibásodásának esetére a kézi átvétel biztosítása szükséges.

Amennyiben a jogszabályban foglaltakat nem biztosítják a fogyasztónak, úgy írásos panasszal fordulhat az üzletet üzemeltető vállalkozáshoz, akár a vásárlók könyvébe tett bejegyzés, akár a vállalkozás székhelyére írt panaszlevél formájában.