37 perce
Nem adták vissza a PET-palack árát – elképesztő, mit válaszolt az üzlet
Megdöbbentő kérdéssel fordult hozzánk olvasónk. Szekszárd belvárosában lévő nagy bevásárlóközpontban használta olvasónk a PET-palackos automatát. A kapott bizonylatot a pénztárnál szerette volna beváltani, pontosabban levásárolni. A pénztáros közölte vele, aznap erre nincs lehetősége.
Magyarán, jöjjön vissza másnap vagy a jövő héten, majd akkor, egy újabb vásárlásnál megkaphatja a PET-palack árát. Olvasónk meglepődött ezen a válaszon, nem nagyon szokott ebben az üzletben vásárolni, nem esik neki útba. Most éppen arra járt. A vita odáig fajult, hogy az üzlet vezetője is odament, aki megerősítette: a központból arra kaptak utasítást, az aznapi bizonylatot legkorábban másnap válthatják be.
A PET-palack árát az üzlet köteles lett volna még aznap visszatéríteni
Olvasónk ilyenről még nem is hallott, ezért a kérdése az, helyesen járt-e el a nagy nevű bevásárlóközpont, egyik szekszárdi üzletének pénztárosa?
A kérdést a megyei kormányhivatal sajtóosztályához továbbítottuk, ahonnan a következő választ kaptuk:
A visszaváltást, tehát a betétdíjas termék csomagolásának visszavételét és a visszaváltási díj visszafizetését az üzlet teljes nyitvatartási idejében biztosítani kell. A 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkező, élelmiszert értékesítő üzletben az automata visszaváltó berendezés meghibásodásának esetére a kézi átvétel biztosítása szükséges.
Amennyiben a jogszabályban foglaltakat nem biztosítják a fogyasztónak, úgy írásos panasszal fordulhat az üzletet üzemeltető vállalkozáshoz, akár a vásárlók könyvébe tett bejegyzés, akár a vállalkozás székhelyére írt panaszlevél formájában.
Jó, ha tudja! Szeptembertől ezek a szabályok lépnek életbe a palackvisszaváltóknálSzeptember 1-jétől új, sávos díjrendszert vezet be a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.
A jogszabályok értelmében a vállalkozás mindegyik írásos megkeresést 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni. Amennyiben a fogyasztó panaszát a vállalkozás írásbeli megkeresésre nem rendezi, úgy fordulhat a jogsértést elkövető üzlet szerint illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságához, a panasz kivizsgálása érdekében.
Eleged van a lecsavarhatatlan kupakokból? Akkor készülj, mert újabb változás éri a PET-palackokatSokakat a hideg kiráz attól, hogy nem tudják lecsavarni vagy éppen visszazárni az üdítős flakonok kupakját.