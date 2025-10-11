Durvább, mint az alkohol? A szakember lerántja a leplet a pornófüggőségről

A pornófüggőség a 21. század egyik leggyakoribb függősége. Bár a pornográf tartalmak önmagukban nem feltétlenül okoznak problémát, a túlzott, kényszeres fogyasztás negatívan befolyásolhatja az ember mentális egészségét, kapcsolatait és önértékelését. A szakember megválaszolja, miért fontos nemet mondani a pornó oldalakra.

Napjainkban csaknem 200 millió online pornó oldal működik.

Fotó: Marko Aliaksandr / Forrás: Shutterstock

A pornó oldalak rengetege

Egy statisztika szerint 2022-ben 197 millió online pornográf weboldal működött. Ez napjainkra már elhagyta a 200 milliós határt is. Ez pedig azt jelenti, hogy az interneten elérhető összes honlap nagyjából 4-5%-át csak a felnőtt tartalmakat terjesztő weblapok teszik ki.

Ezekkel pedig a fiatalok is nagyon könnyen találkoznak az interneten.

Ez a túl korai vizuális inger torzíthatja a szexuális fejlődést és a valóságról alkotott képet. A gyerekek és kamaszok még nem tudják megfelelően értelmezni, hogy amit látnak, nem a valóságot tükrözi, hanem egy színpadias, sokszor agresszív fantáziavilágot.

Hogyan alakul ki és miért okoz problémát a pornófüggőség?

A pornófüggőség erősen összepárosítható a szerencsejáték-függőséggel abból a szempontból, hogy az agy dopaminrendszere túlaktiválódik. Míg az utóbbinál ezt a nyeremény reményében fokozódó adrenalin váltja ki, addig a pornófüggőség esetében a tartalmak fogyasztása hat a nézőkre.

Természetesen egyik példa sem jelent önmagában problémát, a gondok akkor kezdődnek, amikor elveszítjük az irányításunkat a tetteink fölött, ehhez pedig egy idő után megmagyarázhatatlan szégyenérzet társul. Tehát, amikor úgy is fogyasztjuk ezeket a tartalmakat, hogy már nem szeretnének.

Még azután is, hogy sikerült megszabadulnom tőle, körülbelül öt vagy hat évbe telt, mire egyáltalán képes voltam bárkinek beszélni róla.

- fogalmazott Jeremy Lipkowitz, pornófüggő a Buzzsprout erről szóló 2024-es podcast adásában.

Fotó: M-Production

Sok tinédzser a pornót feszültségoldásra vagy menekülésre használja, például magány, stressz vagy szorongás esetén. Ez viszont elszigetelődéshez, motivációhiányhoz és akár depressziós tünetekhez is vezethet, ha a valós kapcsolatok helyett kizárólag online ingerforrásokra támaszkodnak. A felnőtt emberek esetében pedig a munkájuk, a mindennapi életük és a párkapcsolatuk bánhatja.

A pornófilmek torz képet mutatnak az intimitásról. Hiányzik az előjáték, az érzelmi kapcsolódás, a nőket tárgyiasítják, a férfiak mindig tettre készek és hatalmas nemi szervvel rendelkeznek, akár órákig is bírják az aktust, a nők viszont pillanatok alatt elérik az orgazmust. Ez a kép komoly önértékelési problémákhoz vezethet mindkét nemnél.

- fejtette ki véleményét Lindák Linda, szexuálpszichológus a haon.hu-nak adott interjújában.