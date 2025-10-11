1 órája
Durvább, mint az alkohol? A szakember lerántja a leplet a pornófüggőségről
Most már szinte mindent elérhetünk egyetlen egy kattintással. Így nem kizárólag informatív és szórakoztató tartalmakat, hanem felnőtteknek szóló honlapokat is. A pornó oldalak folyamatos felkeresése pillanatok alatt súlyos függőséget okozhat.
A pornófüggőség a 21. század egyik leggyakoribb függősége. Bár a pornográf tartalmak önmagukban nem feltétlenül okoznak problémát, a túlzott, kényszeres fogyasztás negatívan befolyásolhatja az ember mentális egészségét, kapcsolatait és önértékelését. A szakember megválaszolja, miért fontos nemet mondani a pornó oldalakra.
A pornó oldalak rengetege
Egy statisztika szerint 2022-ben 197 millió online pornográf weboldal működött. Ez napjainkra már elhagyta a 200 milliós határt is. Ez pedig azt jelenti, hogy az interneten elérhető összes honlap nagyjából 4-5%-át csak a felnőtt tartalmakat terjesztő weblapok teszik ki.
Ezekkel pedig a fiatalok is nagyon könnyen találkoznak az interneten.
Ez a túl korai vizuális inger torzíthatja a szexuális fejlődést és a valóságról alkotott képet. A gyerekek és kamaszok még nem tudják megfelelően értelmezni, hogy amit látnak, nem a valóságot tükrözi, hanem egy színpadias, sokszor agresszív fantáziavilágot.
Hogyan alakul ki és miért okoz problémát a pornófüggőség?
A pornófüggőség erősen összepárosítható a szerencsejáték-függőséggel abból a szempontból, hogy az agy dopaminrendszere túlaktiválódik. Míg az utóbbinál ezt a nyeremény reményében fokozódó adrenalin váltja ki, addig a pornófüggőség esetében a tartalmak fogyasztása hat a nézőkre.
Természetesen egyik példa sem jelent önmagában problémát, a gondok akkor kezdődnek, amikor elveszítjük az irányításunkat a tetteink fölött, ehhez pedig egy idő után megmagyarázhatatlan szégyenérzet társul. Tehát, amikor úgy is fogyasztjuk ezeket a tartalmakat, hogy már nem szeretnének.
Még azután is, hogy sikerült megszabadulnom tőle, körülbelül öt vagy hat évbe telt, mire egyáltalán képes voltam bárkinek beszélni róla.
- fogalmazott Jeremy Lipkowitz, pornófüggő a Buzzsprout erről szóló 2024-es podcast adásában.
Sok tinédzser a pornót feszültségoldásra vagy menekülésre használja, például magány, stressz vagy szorongás esetén. Ez viszont elszigetelődéshez, motivációhiányhoz és akár depressziós tünetekhez is vezethet, ha a valós kapcsolatok helyett kizárólag online ingerforrásokra támaszkodnak. A felnőtt emberek esetében pedig a munkájuk, a mindennapi életük és a párkapcsolatuk bánhatja.
A pornófilmek torz képet mutatnak az intimitásról. Hiányzik az előjáték, az érzelmi kapcsolódás, a nőket tárgyiasítják, a férfiak mindig tettre készek és hatalmas nemi szervvel rendelkeznek, akár órákig is bírják az aktust, a nők viszont pillanatok alatt elérik az orgazmust. Ez a kép komoly önértékelési problémákhoz vezethet mindkét nemnél.
- fejtette ki véleményét Lindák Linda, szexuálpszichológus a haon.hu-nak adott interjújában.
A pornófüggőség egy kezelhető viselkedési minta, amely mögött gyakran mélyebb érzelmi vagy pszichológiai problémák állnak. A tudatosság, az önismeret és a szakmai támogatás segíthet visszatalálni az egészséges egyensúlyhoz.