Ne hagyjuk az utolsó pillanatra!

4 órája

Ketyeg az óra, de a posta meghosszabbította a határidőt

A Magyar Posta hivatalos weboldalán tájékoztatta a lakosságot. Meghosszabbították a postai meghatalmazások megújításának határidejét, hogy ügyfeleik számára gördülékenyebb és kényelmesebb legyen az ügyintézés.

Teol.hu

Az eredetileg 2025. december 31-én lejáró, 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat így 2026. szeptember 30-ig lehet megújítani.

A postai meghatalmazások megújítására két egyszerű módot kínálnak.
A postai meghatalmazások megújítására két egyszerű módot kínálnak.
Fotó: Cat Us / Forrás:  Shutterstock

A döntésre azért került sor, mert bár az elmúlt két évben már több mint negyedmillió meghatalmazást frissítettek, a Posta a várható év végi ügyfélforgalom csökkentése és a folyamatos kiszolgálás biztosítása érdekében indokoltnak látta a hosszabbítást.

Hogyan lehet a postai meghatalmazásokat megújítani?

A Magyar Posta két egyszerű megoldást kínál a meghatalmazások megújítására:

  • Online, az eMeghatalmazás szolgáltatással: előzetes ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően néhány kattintással elvégezhető a teljes folyamat. Az online megújítás legnagyobb előnye, hogy a meghatalmazások a későbbiekben könnyedén, a Posta bevonása nélkül is kezelhetők.
  • Személyesen, bármelyik postán: az ügyfelek a Posta honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is megújíthatják meghatalmazásaikat.

- írja hivatalos oldalán a Magyar Posta.

A Posta felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a torlódások elkerülése érdekében érdemes mielőbb elvégezni a megújítást, és nem az utolsó pillanatra hagyni az ügyintézést.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
