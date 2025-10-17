1 órája
Ketyeg az óra, de a posta meghosszabbította a határidőt
A Magyar Posta hivatalos weboldalán tájékoztatta a lakosságot. Meghosszabbították a postai meghatalmazások megújításának határidejét, hogy ügyfeleik számára gördülékenyebb és kényelmesebb legyen az ügyintézés.
Az eredetileg 2025. december 31-én lejáró, 2017. július 24. előtt kiadott, visszavonásig érvényes postai meghatalmazásokat így 2026. szeptember 30-ig lehet megújítani.
A döntésre azért került sor, mert bár az elmúlt két évben már több mint negyedmillió meghatalmazást frissítettek, a Posta a várható év végi ügyfélforgalom csökkentése és a folyamatos kiszolgálás biztosítása érdekében indokoltnak látta a hosszabbítást.
Hogyan lehet a postai meghatalmazásokat megújítani?
A Magyar Posta két egyszerű megoldást kínál a meghatalmazások megújítására:
- Online, az eMeghatalmazás szolgáltatással: előzetes ÉnPostám regisztrációt és hitelesítést követően néhány kattintással elvégezhető a teljes folyamat. Az online megújítás legnagyobb előnye, hogy a meghatalmazások a későbbiekben könnyedén, a Posta bevonása nélkül is kezelhetők.
- Személyesen, bármelyik postán: az ügyfelek a Posta honlapján elérhető nyomtatvány kitöltésével és leadásával is megújíthatják meghatalmazásaikat.
- írja hivatalos oldalán a Magyar Posta.
A Posta felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a torlódások elkerülése érdekében érdemes mielőbb elvégezni a megújítást, és nem az utolsó pillanatra hagyni az ügyintézést.