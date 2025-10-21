Ákos a vásznon, démonok az éjben – sztárok, sci-fi és thriller hét Tolnában!

Tolna vármegye, programok, 2025. október.

Tolna vármegye, programok, Ákos-film. Kovács Ákos egész estés dokumentum filmjének sajtóbemutatóján a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban 2025. októberében Fotó: Csudai Sándor

Programok hétköznap

Kedd

Mozi

Szekszárd Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai Horrorfilm), 19.30.

Paks Tron: Ares (amerikai sci-fi), 14.50. Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17.05. Ember maradj - az Ákos sztori eddig (magyar életrajzi zenei film), 19 óra.

Lépések az életért

Szekszárd Béla király tér: Séta a szűréséért, lépések az életért. Emlőrák elleni figyelemfelhívó séta, 15 óra. Művelődési Központ: Egészségügyi állapotfelmérő és információs standok, 15.30.

Szerda

Mozi

Szekszárd Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 17 óra. Együtt (amerikai Horrorfilm), 19.30.

Paks Jó szerencse (amerikai akció-vígjáték), 14.50. Tron: Ares 3D (amerikai feliratos sci-fi), 16.45. Egyik csata a másik után (amerikai thriller), 19 óra.

Előadás

Szekszárd Mathias Corvinus Collegium (MCC) képzési központ: Mi az, amitől új volt az 1956-os forradalom? - megemlékezés. Vendég: Szakolczai Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa, 16 óra.

Csütörtök

Mozi

Szekszárd Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 15 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 17 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 19.30.

Paks Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 10 óra. Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 12.45. Árva (francia-magyar-brit-német-ciprusi dráma), 14.30. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 20 óra.

Péntek

Mozi

Szekszárd Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 15 óra. Tron: Ares (amerikai sci-fi), 17 óra. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 19.30.

Paks Sarkvidéki varázslat (norvég animációs film), 10 óra. Kiskedvencek elszabadulva (amerikai-francia családi animáció), 12 óra. Rosszfiúk 2. (családi bűnügyi animáció), 13.45. Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 15.45. Fekete telefon 2. (amerikai thriller), 17.45. Démonok között - utolsó rítusok (amerikai horror), 20 óra.