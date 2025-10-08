Régi kedves emlékek, amik a szívemben maradnak

Reggel gyalog indultam dolgozni, pont azon az útvonalon, ahol régen, gyerekkoromban nagyon sokat jártam. Akkor, amikor még kicsi voltam, és az óvodából hazafelé tartottam.

Régi emlékek, amik örökre szólnak.

Mivel édesanyám még dolgozott, mire én végeztem, legtöbbször a nagymamám jött értem. Átbeszéltük a napot, sokat nevettünk, és a zsebében mindig lapult egy mézes cukorka, ami a kedvencemmé vált. Ez az íz örökre hozzá kötött. Most, ahogy a csípős reggeli hidegben a fázós kezemet a kabátom zsebébe mélyesztettem, mit találtam? Pont egy olyan cukorkát, amit mindig ő adott nekem. Könny szökött a szemembe, és egy apró, meghitt mosoly jelent meg az arcomon, mert tudtam, hogy ő mindig velem marad a szívemben.