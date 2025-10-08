október 8., szerda

Koppány névnap

12°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

Régi kedves emlékek, amik a szívemben maradnak

Címkék#édesanya#emlék#reggel

Keresztes Klaudia

Reggel gyalog indultam dolgozni, pont azon az útvonalon, ahol régen, gyerekkoromban nagyon sokat jártam. Akkor, amikor még kicsi voltam, és az óvodából hazafelé tartottam. 

Kisgyerek hátizsákkal sétál.
Régi emlékek, amik örökre szólnak.
Forrás:  Shutterstock

Mivel édesanyám még dolgozott, mire én végeztem, legtöbbször a nagymamám jött értem. Átbeszéltük a napot, sokat nevettünk, és a zsebében mindig lapult egy mézes cukorka, ami a kedvencemmé vált. Ez az íz örökre hozzá kötött. Most, ahogy a csípős reggeli hidegben a fázós kezemet a kabátom zsebébe mélyesztettem, mit találtam? Pont egy olyan cukorkát, amit mindig ő adott nekem. Könny szökött a szemembe, és egy apró, meghitt mosoly jelent meg az arcomon, mert tudtam, hogy ő mindig velem marad a szívemben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu