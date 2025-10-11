Ez a furcsa animációs film a Netflix új csúcstartója – a nézők imádják!

A produkció tizenöt egymást követő héten keresztül volt a legnézettebbek között szeptember végéig. Olyan rekordot döntött, ami korábban még egyetlen filmnek sem sikerült.

Íme a három lány, akik a legnagyobb titokban üldözik a démonokat. Történetük rekordot döntött Fotó: MW

Rekordot döntött, de mi ez, és miről szól?

A K-pop démonvadászok történet három fiatal lányról szól, akik híres énekesek, bandájuk neve: K-pop, és titokban démonokat üldöznek. A lányok neve: Rumi, Mira és Zoey. Amikor éppen nem koncerteznek, akkor szörnyek ellen harcolnak. A filmben szerepel egy másik zenekar is, a Saja Boys, amely tagjai rossz szándékkal próbálják elvenni a rajongók lelkét. A film zenés, animációs, és sok fiatal néző kedvence lett. A zenéje is sikeres: a fiktív lányegyüttes, a Huntr/x egyik dala, a „Golden” több slágerlistán is első helyre került világszerte. A film augusztus végén vált a Netflix történetének legnépszerűbb angol nyelvű eredeti filmjévé.