Egy mozdulat az egész

47 perce

A PET-palack idegesítő kupakja: ezért nem kéne letörni!

Engem – és még nagyon sok embert – nagyon idegesítenek a rögzített kupakok a műanyag palackokon. Útban vannak, amikor inna vagy töltene az üvegből az ember. Pedig, mint kiderült, a rögzített kupakok átka valójában egy apró mozdulattal megszüntethető.

Mauthner Ilona

Amióta bevezették a rögzített kupakot az ásványvizes és más műanyag palackokon, rengeteg fogyasztó panaszkodik: nehezebb inni belőle, útban van, beakad, és ha pohárba öntenénk, gyakran melléfolyik. 

rögzített kupakok a műanyag palackon
Rögzített kupakok a PET-palackon, nagyon zavaróak tudnak lenni
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Rögzített kupakok: nem bosszantás miatt alakult így

A rögzített kupakok bevezetésének célja nem az volt, hogy megnehezítsék az életünket, hanem éppen ellenkezőleg: hogy csökkentsék a műanyag hulladék mennyiségét. A szabályozás lényege, hogy a kupak ne váljon le a PET-palackról, így együtt kerülhet az újrahasznosítási folyamatba, és ne váljon külön hulladékká. 

Megoldódott a bosszantó kupak-rejtély

A lajosmizsei Mizse Ásványvíz ügyvezető igazgatója egy Facebook-videóban mutatta meg, mi a titok: a kupakot letekerés után egyszerűen el kell fordítani a palack nyaka mentén, és így az oldalához rögzül, nem mozdul el, amikor iszunk vagy töltünk. Ennyi az egész – és máris nincs több bosszúság, sem kiborított ital.

A Mizse videójának hála most már mindenki tudhatja, hogyan használja helyesen az új kupakot: egy mozdulat az egész, és az ital élvezete ismét kényelmes lehet. Sok bosszúság után tehát kiderült, hogy nem is a kupak a hibás – csak mi nem tudtuk, hogyan kell „jól” letekerni.

 


 


 

 

 

