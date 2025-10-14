október 14., kedd

Szomorú a helyzet

3 órája

Sokkoló képek jöttek a népszerű horgásztóról – elkeserítő így látni a kedvelt tavat (fotók)

Szívbemarkoló látvány fogadja a Sötétvölgybe érkezőket: a kedvelt horgász- és kirándulóhely vízszintje hetek óta folyamatosan csökken, a tó medrének jelentős része kiszáradt. Fotós kollégánk a hétvégén járt a helyszínen – a felvételeken jól látszik, hogy a part mentén már nemcsak iszap és kavics, hanem sétáló emberek és kutyások is feltűnnek ott, ahol néhány hete még víz hullámzott. Így néz ki most a Sötétvölgyi-tó.

Bencze Péter

Fotós kollégánk a hétvégén járt a helyszínen, és a friss felvételek tanúsága szerint a tó látványa most is megrázó. A parthoz közeli részeken már teljesen eltűnt a víz, a meder iszapos, repedezett, és csak a mélyebb pontokon csillan a víztükör. A látvány a tavalyi, drámai kiszáradás emlékét idézi: akkor a Sötétvölgyi tó medrében fiatalok bicikliztek ottjártunkkor.

Fotó: Kiss Albert

Sok víz hiányzik a Sötétvölgyi-tóból

Szeptemberben már írtunk arról, hogy csaknem fél méter víz hiányzik a mederből

, és a helyzet azóta sem javult érdemben. Nagy Csaba, a tavat kezelő Közalkalmazotti Horgász Egyesület elnöke akkor elmondta: a nyári melegben jelentős párolgás történt, miközben a Rák-patak felől nem tudtak utánpótlást biztosítani. A vízügyi szakemberek azóta ugyan dolgoztak a patak medrén, és mostanra valóban megindult némi vízáramlás, de a tó feltöltődése lassú folyamat – a szemmel látható változásra még várni kell.

„Látványra elkeserítő, de horgászni még mindig jó“ – fogalmazott hírportálunknak Hajdu Csaba, aki régóta vált ki éves engedélyt a Sötétvölgyi-tóra. 

Az elmúlt hetekben is sikerült több pontyot, dévérkeszeget és kárászt fognom. A halak még aktívak, és ha nem hűl le hirtelen az idő, a fogás sem marad el

 – tette hozzá a szekszárdi horgász, aki szerint a vízszint-csökkenés a halak viselkedését is megváltoztatja, de nem teszi lehetetlenné a horgászatot.

Fotó: Kiss Albert

Szerencsére egyre közelebb a vízpótlás ideje

A tó sorsa most is az időjáráson és a természetes vízutánpótláson múlik. Az őszi lehűlés, a gyakoribb esők és a Rák-patakból érkező víz reményt adhat arra, hogy a vízszint fokozatosan emelkedni kezd. Az igazi fordulat azonban várhatóan csak a hónap második felében érkezik, amikor a kakasdhoz közeli Széptölgyesnél található halastavak lehalászása után a leengedett víz – ahogy minden évben – a Sötétvölgyi-tóba folyik. Ez a beáramlás már érezhetően javíthat a tó állapotán, és újra életet hozhat a partokra.

A horgászok és a természetkedvelők közössége mindenesetre nem adja fel. Az egyesület tagjai folyamatosan figyelik a vízmozgást, és igyekeznek megőrizni a tó élővilágát, amennyire csak lehet. – Tavaly ilyenkor már azt hittük, hogy a tó nem tér magához, de végül sikerült helyreállnia – mondta az egyik helyi horgász. – Most is bízunk benne, hogy a természet újra segít.

Addig is a látvány marad: megrepedt iszapsáv, visszahúzódott víztükör, elnémult part, és a mederben sétáló kirándulók, kutyások. A Sötétvölgyi-tó ismét próbára teszi azokat, akik szeretik és vigyáznak rá – de a remény most is ott csillan a maradék víztükörben.

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

