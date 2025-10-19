október 19., vasárnap

Sütőtök

2 órája

Ha ezt fogyasztja, nemcsak finomat eszik, de a betegségek is elkerülik

Címkék#betegség#sütőtök#ősz

Édes vagy sós változatban is ízletes, italok alapanyagának is kitűnő. Ez nem más, mint az ősz nagy kedvence, a sütőtök.

Révészné Hanol Erzsébet

Eljött a sütőtök ideje. Az ősz egyik legkedveltebb zöldségeként édes és sós ételekben, valamint italokban is megállja a helyét. Sőt, valódi vitaminbomba. Most ezt a sokoldalú alapanyagot járjuk körbe Szőke Anikó, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Tolna vármegyei szakmai képviselőjének segítségével.

Sütőtök felhasználásra készen
A sütőtök az ősz egyik legnagyobb kedvence
Forrás:  Shutterstock

Milyen a tökéletes választás?

Kezdésnek elárulta a tökéletes sütőtök titkát, hogy mire érdemes figyelni a vásárláskor, illetve az elkészítéskor. Mint mondta, a sonkatök, más néven muskotálytök és a nagydobosi tök a legédesebb és legkrémesebb fajták. A héj legyen kemény, matt és sérülésmentes. A puha vagy világos héjú példányokat jobb elkerülni. A jó sütőtök nehéz, tömör, ami a magas víz- és cukortartalom jele, a száraz kocsány pedig az érettségé. A zöld kocsány éretlen tökre utal. A belső hús élénk narancssárga a béta-karotinnak köszönhetően, és ebből az íz gazdagságára is lehet következtetni.

A sütéshez 200 fokra kell állítani a sütőt, és nagyobb szeletekre érdemes vágni a tököt, hogy szaftos maradjon. A héját nem kell teljesen lehámozni, abban van az íz. Fűszerezésnek jöhet egy kevés só, méz vagy barnacukor, esetleg fahéj, de nem kell túlzásba esni. A sütőpapír használata nem csak a tepsit védi, hanem segít megőrizni a karamellizált levet, amitől csillogó és szaftos lesz a tök.

Sütőtök, te édes!

Ha az édes felhasználás mellett döntünk, több desszert is szóba jöhet. Ráadásul természetesen édessége miatt kevesebb cukrot igényel, így egészséges alternatíva lehet. A pite egy amerikai klasszikus, ami fahéjjal, szerecsendióval és gyömbérrel fűszerezve igazán ízletes lehet. Muffinban csokoládéval és vagy dióval is lehet gazdagítani, a palacsinta tésztába kevert sütőtökpüré pedig selymes állagot és enyhe édességet ad. A sütőtökös tiramisu a jól bevált olasz desszert őszi változata mascarpone-val és sütőtökkrémmel.

A sütőtök rétesben is kiváló

Íme néhány kreatív hozzávaló, amely feldobja a desszertet:

  • Narancs vagy narancshéj: friss citrusos ízt ad, jól harmonizál a sütőtök édességével.
  • Méz vagy barna cukor: természetes édesítőként fokozza a sütőtök karamellizált ízét.
  • Fahéj, gyömbér, szerecsendió, szegfűszeg: klasszikus őszi fűszerek, amelyek mélységet adnak az ízvilágnak.
  • Vaníliás cukor: lágyítja és kerekíti az ízeket.
  • Mandula vagy dió (darált vagy aprított): ropogós textúrát és gazdag ízt ad.
  • Búzadara vagy zabpehely: felszívja a nedvességet, így nem ázik el a réteslap.
  • Mazsola vagy aszalt gyümölcs: extra édesség és textúra.
  • Túró: krémesebb, lágyabb tölteléket eredményez, különösen jól működik vaníliás cukorral.
  • Mák: különleges, karakteres ízvilágot ad, narancshéjjal és mézzel kombinálva igazi őszi csemege.
A fűszerezésnél nem kell túlzásba esni
Forrás:  MW

Sós vagy fűszeres irányba is el lehet menni,

ilyenkor az alábbi ízeket érdemes bevetni:

  • Feta vagy kecskesajt: sós, karakteres sajtok jól ellensúlyozzák a sütőtök édességét.
  • Pirított hagyma vagy fokhagyma: mélyebb, umami ízt adnak.
  • Zsálya vagy kakukkfű: aromás fűszerek, amelyek kiemelik a sütőtök természetes ízét.
  • Chili vagy cayenne bors: pikáns változatokhoz, ha egy kis csípősséget szeretnénk.

A sütőtök sós változatai is az ősz nagy kedvencei

  • Krémleves: klasszikus fogás, pirított tökmaggal és egy csepp tökmagolajjal.
  • Rizottó: selymes, krémes állagú, parmezánnal és zsályával tökéletes.
  • Gnocchi: olasz burgonyagombóc sütőtökkel gazdagítva, vajban pirítva.
  • Hummusz: csicseriborsó helyett vagy mellett sütőtökkel készítve, pikáns fűszerekkel. Sütőtökös pogácsa: Sós sütemény, amelyben a tök selymesíti a tésztát.
  • Főzelék: tejföllel vagy joghurttal készítve, pirított hagymával.

Italként fogyasztva is több lehetőséget rejt

  • Sütőtökös smoothie: banánnal, fahéjjal, növényi tejjel – reggeli vitaminbomba.
  • Pumpkin spice latte: világszerte népszerű őszi ital, kávéval és sütőtökpürével.
  • Sütőtökös turmix: zabpehellyel, joghurttal, mézzel – tápláló és laktató.
  • Sütőtökös koktél: bourbon vagy rum alapú ital, szerecsendióval és narancshéjjal.
Levesnek, pürének, desszertbe és italokba is kiváló alapanyag
Forrás:  Shutterstock

Egészségünkért is sokat tesz

A sütőtök egyik nagy előnye, hogy hűvös helyen hónapokig eláll, püré formájában fagyasztható, minden része hasznosítható, a maradék pedig komposztálható. Ráadásul egy igazi vitaminbomba. Gazdag A-, C-, E-vitaminban, béta-karotinban, káliumban és rostban.

  • Immunerősítő: a C-vitamin és béta-karotin támogatja a szervezet védekezőképességét.
  • Emésztésjavító: magas rosttartalma segíti a bélműködést és a méregtelenítést.
  • Szívbarát: a kálium segít szabályozni a vérnyomást, a rostok csökkentik a koleszterinszintet.
  • Szemvédelem: a lutein és zeaxantin segítenek megelőzni a makuladegenerációt

A sütőtök magja is értékes: cinket, magnéziumot és omega-3 zsírsavakat tartalmaz, amelyek segítik a stresszkezelést és az alvást. Számos módon felhasználható az ételekhez.

  • Pirítva: sós vagy fűszeres változatban ropogós snackként.
  • Levesek tetejére: különösen jól illik sütőtökkrémleveshez.
  • Salátákhoz: ropogós textúrát és diós ízt ad.
  • Pékárukba: kenyérbe, pogácsába, sós rudakba keverve.
  • Tökmagolajként: hidegen sajtolt olaj salátákhoz, krémlevesekhez, túróhoz.

Tökmagropogós recept

Hozzávalók:

· 100 g tökmag (hámozott, natúr)

· 1 tojásfehérje

· 1 ek szezámmag (opcionális)

· 1 tk só

· ½ tk füstölt paprika vagy chilipehely (ízlés szerint)

· 1 ek olívaolaj

· 1 ek reszelt parmezán (opcionális, sós változathoz)

Elkészítés:

1. Melegítsd elő a sütőt 180°C-ra (légkeveréses módon).

2. Egy tálban keverd össze a tökmagot, szezámmagot, sót, fűszereket és a parmezánt.

3. Add hozzá a tojásfehérjét és az olívaolajat, majd alaposan keverd össze, hogy minden magot bevonjon.

4. Egy sütőpapírral bélelt tepsire kanalazd a keveréket, és lapítsd el vékony rétegben.

5. Süsd 12-15 percig, amíg aranybarnára és ropogósra sül.

6. Hűlés után törd darabokra, vagy hagyd egyben, mint egy magos lapkenyér.

Édes változat: hagyd ki a sót és a parmezánt, helyette adj hozzá 1 evőkalnál mézet, fahéjat és egy csipet gyömbért.

Tárolás: Légmentesen záródó dobozban 1 hétig is ropogós marad.

 

 

