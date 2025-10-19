Ha ezt fogyasztja, nemcsak finomat eszik, de a betegségek is elkerülik

Eljött a sütőtök ideje. Az ősz egyik legkedveltebb zöldségeként édes és sós ételekben, valamint italokban is megállja a helyét. Sőt, valódi vitaminbomba. Most ezt a sokoldalú alapanyagot járjuk körbe Szőke Anikó, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Tolna vármegyei szakmai képviselőjének segítségével.

A sütőtök az ősz egyik legnagyobb kedvence

Forrás: Shutterstock

Milyen a tökéletes választás?

Kezdésnek elárulta a tökéletes sütőtök titkát, hogy mire érdemes figyelni a vásárláskor, illetve az elkészítéskor. Mint mondta, a sonkatök, más néven muskotálytök és a nagydobosi tök a legédesebb és legkrémesebb fajták. A héj legyen kemény, matt és sérülésmentes. A puha vagy világos héjú példányokat jobb elkerülni. A jó sütőtök nehéz, tömör, ami a magas víz- és cukortartalom jele, a száraz kocsány pedig az érettségé. A zöld kocsány éretlen tökre utal. A belső hús élénk narancssárga a béta-karotinnak köszönhetően, és ebből az íz gazdagságára is lehet következtetni.

A sütéshez 200 fokra kell állítani a sütőt, és nagyobb szeletekre érdemes vágni a tököt, hogy szaftos maradjon. A héját nem kell teljesen lehámozni, abban van az íz. Fűszerezésnek jöhet egy kevés só, méz vagy barnacukor, esetleg fahéj, de nem kell túlzásba esni. A sütőpapír használata nem csak a tepsit védi, hanem segít megőrizni a karamellizált levet, amitől csillogó és szaftos lesz a tök.

Sütőtök, te édes!

Ha az édes felhasználás mellett döntünk, több desszert is szóba jöhet. Ráadásul természetesen édessége miatt kevesebb cukrot igényel, így egészséges alternatíva lehet. A pite egy amerikai klasszikus, ami fahéjjal, szerecsendióval és gyömbérrel fűszerezve igazán ízletes lehet. Muffinban csokoládéval és vagy dióval is lehet gazdagítani, a palacsinta tésztába kevert sütőtökpüré pedig selymes állagot és enyhe édességet ad. A sütőtökös tiramisu a jól bevált olasz desszert őszi változata mascarpone-val és sütőtökkrémmel.

A sütőtök rétesben is kiváló

Íme néhány kreatív hozzávaló, amely feldobja a desszertet: