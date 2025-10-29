Szekszárdi piac: itt jobban megéri még koszorút is venni (galéria)

A legolcsóbb és nyilván legkisebb koszorú 1200 forint körül alakult, a 2500 forintos már látványosabb, a 3800 forint körüli áron kínált pedig méretében is jól mutat a sírokon, de tízezer forintos koszorúkat is láttunk.

A krizantémokban sem volt hiány, a legtöbben a cserepesek közül választottak, a legdrágább – amivel mi találkoztunk – ezek közül a 2500 forintos volt.

Bőséges volt a választék a szekszárdi piacon

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: Tolnai Népújság

Az ősz illata borította be a szekszárdi piacot

Az ősz újdonsága a sütőtök, a szőlő, a gesztenye, vettek is belőlük bőven. Igazi vitaminbomba mindegyik. A sütőtök igazi kincs, kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalmának köszönhetően. Már sütéskor az illata is javítja az ember hangulatát.

A gesztenye igazi kuriózum. Az egyik árus ládaszám kínálta, a nagyobb szemű szelídgesztenye kilóját 2200, a kisebb szemű változatát 1500 forintért. Csak zárójelben jegyzem meg, a nagyobb üzletláncokban ennek a dupláját kérik érte.

Az őszt jelzi az is, hogy egyre többen vásároltak mézet, mézes termékeket. Jól jönnek ezek a köhögésre, megfázás csillapítására. A füstölt árusoknak is volt forgalmuk, hidegebb időben szívesen falatozik az ember töpörtyűt – bár ennek a terméknek még mindig nagyon megkérik az árát, 5000 forint kilója –, vagy füstölt sonkát, szalonnát, kolbászt.

Mindenszentekre tekintettel november 1-én, szombaton, az ünnep napján is lesz piac Szekszárdon.

A paprikának minden formája – erős, lecsónak való, pritamin, chili, almapaprika, cseresznyepaprika – megvásárolható volt szerdán. A legtöbb változat akciósan is. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – most 900 forintért is láttunk egyik árusnál. A lecsónak való paprika – nagyon jó minőségű – kilóját 450 forintért mérték a legolcsóbb helyen.