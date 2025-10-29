október 29., szerda

Mindenszentek napján is lesz piac

23 perce

Szekszárdi piac: itt jobban megéri még koszorút is venni (galéria)

Címkék#árak#koszorú#piac

Napfény, kellemes langyos idő és sok sok koszorú, krizantém, ritka párosítás így október legvégén, közeledve a mindenszentek napjához. A szekszárdi piacon nagy volt a forgalom, a legtöbben koszorúkat és sírokra való virágokat vásároltak. Emellett azért fogyott a paprika, paradicsom, sütőtök, alma és a dióbél is.

Mauthner Ilona

Hiába volt hónap vége, ezúttal nagy volt a forgalom a piacon, elsősorban koszorúkat, krizantémot, árvácskát kerestek a vásárlók. Bár az időjárás inkább ősz elejét idézte, a legtöbben már mindenszentekre készültek. A szekszárdi piacon nagyon sokféle koszorú közül lehetett választani. 

szekszárdi piac ünnepek előtt
A hónap vége ellenére megtelt érdeklődővel a szekszárdi piac
Fotó: Makovics Kornél

Koszorúk, krizantémok számtalan méretben a szekszárdi piacon

A piaci koszorúkra jellemző, hogy saját készítésűek, de évről évre egyre igényesebbek. Több eladóval is beszélgettünk, akik elmondták, már egy hónappal korábban készülnek a mindenszentek napjára. 

Azokat a koszorúkat hagyják utoljára, melyek hagyományos fenyőágból készülnek, mert ezek tartóssága véges. A legtöbben a 3800 forintos méretből vásároltak. Ez még elég nagy ahhoz, hogy jól mutasson a síron, viszont nem annyira megfizethetetlen, főleg, ha több példányt is kell vásárolni belőle.

szekszárdi piac ünnepek előtt
Igényes koszorúkat is lehetett vásárolni a szekszárdi piacon
Fotó: Makovics Kornél

– Néztem én virágboltokban is, mennyibe kerülnek a koszorúk, de ott jóval drágábban kínálják – mondta az egyik szekszárdi vásárló. És már a piacon is lehet nagyon igényes koszorúkat vásárolni, viszonylag kedvező áron.

A legolcsóbb és nyilván legkisebb koszorú 1200 forint körül alakult, a 2500 forintos már látványosabb, a 3800 forint körüli áron kínált pedig méretében is jól mutat a sírokon, de tízezer forintos koszorúkat is láttunk.

A krizantémokban sem volt hiány, a legtöbben a cserepesek közül választottak, a legdrágább – amivel mi találkoztunk – ezek közül a 2500 forintos volt.

szekszárdi piac ünnepek előtt
Bőséges volt a választék a szekszárdi piacon
Fotó: Makovics Kornel / Forrás:  Tolnai Népújság

Az ősz illata borította be a szekszárdi piacot

Az ősz újdonsága a sütőtök, a szőlő, a gesztenye, vettek is belőlük bőven. Igazi vitaminbomba mindegyik. A sütőtök igazi kincs, kalcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, A, B1, B2, B6 vitaminok és folsav tartalmának köszönhetően. Már sütéskor az illata is javítja az ember hangulatát. 

A gesztenye igazi kuriózum. Az egyik árus ládaszám kínálta, a nagyobb szemű szelídgesztenye kilóját 2200, a kisebb szemű változatát 1500 forintért. Csak zárójelben jegyzem meg, a nagyobb üzletláncokban ennek a dupláját kérik érte. 

Az őszt jelzi az is, hogy egyre többen vásároltak mézet, mézes termékeket. Jól jönnek ezek a köhögésre, megfázás csillapítására. A füstölt árusoknak is volt forgalmuk, hidegebb időben szívesen falatozik az ember töpörtyűt – bár ennek a terméknek még mindig nagyon megkérik az árát, 5000 forint kilója –, vagy füstölt sonkát, szalonnát, kolbászt.

Mindenszentekre tekintettel november 1-én, szombaton, az ünnep napján is lesz piac Szekszárdon.

A paprikának minden formája – erős, lecsónak való, pritamin, chili, almapaprika, cseresznyepaprika – megvásárolható volt szerdán. A legtöbb változat akciósan is. Volt aki kilóra, volt aki zsákszámra vette az almapaprikát, még mindig ez a legnépszerűbb savanyúság egyik alapja, kilóját a legtöbb árus 850 forintért mérte. Ugyancsak népszerű volt a cseresznyepaprika is – zöld és piros változatban – most 900 forintért is láttunk egyik árusnál. A lecsónak való paprika – nagyon jó minőségű – kilóját 450 forintért mérték a legolcsóbb helyen.

Fotók: Makovics Kornél

 

 

