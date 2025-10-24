október 24., péntek

Salamon névnap

15°
+23
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztro tippek

1 órája

Feldobná a vasárnapi menüt? Adunk hozzá néhány gesztenyés receptötletet

Címkék#fahéj#gesztenye#szerecsendió

Ha ősz, akkor gesztenye. A klasszikus desszertek és a gesztenyével töltött pulyka mellett számos más módon is felhasználható a szelídgesztenye. Ehhez adunk néhány tippet Szőke Anikó segítségével.

Révészné Hanol Erzsébet

Az ősz megkerülhetetlen velejárója a gesztenye. Ám míg a vad változat a kisgyerekes családok életében tölt be központi szerepet ebben az időszakban, addig a a szelídgesztenye a konyha egyik jolly jokere lehet. Októberben indul a szezonja, és egészen decemberig eltart. A szelídgesztenye nem csak sütemények remek alapanyaga, hiszen krémlevesként is kiváló, és fűszeres húsételekkel is jól működik. Sokoldalú felhasználásáról Szőke Anikó, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Tolna vármegyei szakmai képviselője beszélt, aki remek receptötletekkel is szolgált.

Szelídgesztenye a dunaföldvári vásárban
A dunaföldvári vásárban is elérhető volt vasárnap a szelídgesztenye
Fotó: Makovics Kornél

Édes ételekbe épp úgy jó választás, mint sós fogásokhoz

Elmondta, hogy az édes változatokban, mint például a klasszikus püré, a bejgli, a torták, vagy éppen a muffinok, rétesek, palacsinták és trüffelek, jól illik hozzá a rum, a narancs és a fahéj, a sós ételek kiegészítőjeként pedig a zsálya és a rozmaring jó választás. Gluténérzékenyek számára a gesztenyeliszt lehet az egyik alternatíva, amely palacsintához és galuskához is felhasználható. Kenyérfélékhez is használják, gyakran más lisztekkel keverve.

Itt vannak a tippek, hogyan lehet könnyen meghámozni

Szőke Anikó a pucoláshoz is adott néhány tippet, a gesztenye hámozása ugyanis kihívás lehet. Segíthet, ha főzés vagy sütés előtt X alakban bevágják a domború oldalán, vagy ha 25-30 percnyi főzés után még melegen meghámozzák. Más a fagyasztásos trükkre esküszik, amikor is nyersen lefagyasztják, majd forró vízbe dobva könnyen leválik a héja.

A gesztenyekrémleves az ősz egyik kedvenc fogása lehet
Forrás: mindmegette.hu

Az egészséges táplálkozás része lehet a szelídgesztenye

Az egészségünkért is sokat tesz a gesztenye. Gazdag rostban és antioxidánsokban, így segíti az emésztést, stabilizálja a vércukorszintet és támogatja az immunrendszert, ásványi anyag tartalmának – kálium, kalcium, magnézium – az izmok és idegrendszer működéséhez is hozzájárul. Mindezek mellett természetes édes ízének köszönhetően cukor hozzáadása nélkül is élvezetes.

És akkor jöjjön néhány recept sós és édes változatban, valamint italok elkészítéséhez

Gesztenyés gnocchi zsályás vajjal

Hozzávalók (4 főre):

  • 250 g főtt, hámozott gesztenye
  • 250 g főtt burgonya
  • 150 g liszt (vagy gesztenyeliszt keverve)
  • 1 tojás
  • Só, szerecsendió
  • 50 g vaj
  • 6-8 friss zsályalevél
  • Parmezán a tálaláshoz

Elkészítés:

  1. A gesztenyét és burgonyát pépesítsd, keverd össze a liszttel, tojással, sóval és szerecsendióval.
  2. Gyúrd lágy tésztává, majd formázz kis hengereket és vágd gnocchi darabokra.
  3. Lobogó sós vízben főzd, amíg feljönnek a víz tetejére.
  4. Közben vajat olvass egy serpenyőben, pirítsd meg benne a zsályaleveleket.
  5. A kifőtt gnocchit forgasd bele, szórd meg parmezánnal.

Gesztenyés brownie narancshéjjal

Hozzávalók (20x20 ventiméteres tepsihez):

  • 200 g étcsokoládé (70%)
  • 150 g vaj
  • 150 g cukor
  • 3 tojás
  • 200 g gesztenyepüré (cukrozatlan)
  • 100 g liszt
  • 1 narancs reszelt héja
  • Csipet só

Elkészítés:

  1. A csokoládét és vajat vízgőz felett olvaszd össze.
  2. Keverd hozzá a cukrot, tojásokat, gesztenyepürét, narancshéjat, majd a lisztet és sót.
  3. Öntsd sütőpapírral bélelt tepsibe, és süsd 180°C-on kb. 25-30 percig.
  4. Hűtsd le, szeleteld, porcukorral vagy narancslekvárral tálald.

Gesztenyelekvár

Hozzávalók (kb. 4 kis üveghez):

  • 500 g főtt, hámozott szelídgesztenye
  • 300 ml víz
  • 200 g nádcukor vagy kristálycukor
  • 1 vaníliarúd (vagy 1 tk vaníliakivonat)
  • 1 csipet só
  • 1 ek rum (elhagyható, de nagyon jól illik hozzá)
  • 1 tk citromlé (a tartósításhoz)

Elkészítés:

  1. A gesztenyét főzd meg és hámozd meg, majd törd össze vagy turmixold simára.
  2. A vizet, cukrot, vaníliát és sót tedd egy lábasba, és lassan forrald fel, amíg szirupos állagot nem kapsz.
  3. Add hozzá a gesztenyepürét, és kevergetve főzd kb. 10-15 percig, amíg sűrű lekvár állagot nem ér el.
  4. Ízesítsd rumos aromával és citromlével, majd forrón töltsd sterilizált üvegekbe.
  5. Zárd le, fordítsd fejre pár percre, majd száraz dunsztban hagyd kihűlni.

Tipp

  • Kiváló palacsintába, kalácsra, süteményekbe vagy akár sajtok mellé is.
  • Ha még selymesebb állagot szeretnél, adj hozzá egy kevés tejszínt vagy vajat a főzés végén.
  • Ha cukormentes változatot szeretnél, használj eritritet vagy mézet.

Forró gesztenyés tejital

Hozzávalók:

  • 8-10 db főtt gesztenye
  • 500 ml mandulatej vagy más növényi tej
  • 2 tk nádcukor vagy méz
  • Csipet fahéj, szerecsendió

Elkészítés: turmixold össze a főtt gesztenyét a tejjel és fűszerekkel, majd lassan melegítsd fel. Selymes, enyhén édeskés ital, ami jól helyettesíti a kakaót vagy tejeskávét.

Gesztenyés smoothie – reggeli energiabomba

Hozzávalók:

  • Főtt gesztenye
  • Banán
  • Zabtej
  • Egy kanál mogyoróvaj vagy fahéj

Tipp: Magas rost- és ásványianyag-tartalmú, laktató ital, ami jól indítja a napot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu