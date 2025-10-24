Feldobná a vasárnapi menüt? Adunk hozzá néhány gesztenyés receptötletet

Az ősz megkerülhetetlen velejárója a gesztenye. Ám míg a vad változat a kisgyerekes családok életében tölt be központi szerepet ebben az időszakban, addig a a szelídgesztenye a konyha egyik jolly jokere lehet. Októberben indul a szezonja, és egészen decemberig eltart. A szelídgesztenye nem csak sütemények remek alapanyaga, hiszen krémlevesként is kiváló, és fűszeres húsételekkel is jól működik. Sokoldalú felhasználásáról Szőke Anikó, a Schnitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Tolna vármegyei szakmai képviselője beszélt, aki remek receptötletekkel is szolgált.

A dunaföldvári vásárban is elérhető volt vasárnap a szelídgesztenye

Fotó: Makovics Kornél

Édes ételekbe épp úgy jó választás, mint sós fogásokhoz

Elmondta, hogy az édes változatokban, mint például a klasszikus püré, a bejgli, a torták, vagy éppen a muffinok, rétesek, palacsinták és trüffelek, jól illik hozzá a rum, a narancs és a fahéj, a sós ételek kiegészítőjeként pedig a zsálya és a rozmaring jó választás. Gluténérzékenyek számára a gesztenyeliszt lehet az egyik alternatíva, amely palacsintához és galuskához is felhasználható. Kenyérfélékhez is használják, gyakran más lisztekkel keverve.

Itt vannak a tippek, hogyan lehet könnyen meghámozni

Szőke Anikó a pucoláshoz is adott néhány tippet, a gesztenye hámozása ugyanis kihívás lehet. Segíthet, ha főzés vagy sütés előtt X alakban bevágják a domború oldalán, vagy ha 25-30 percnyi főzés után még melegen meghámozzák. Más a fagyasztásos trükkre esküszik, amikor is nyersen lefagyasztják, majd forró vízbe dobva könnyen leválik a héja.

A gesztenyekrémleves az ősz egyik kedvenc fogása lehet

Forrás: mindmegette.hu

Az egészséges táplálkozás része lehet a szelídgesztenye

Az egészségünkért is sokat tesz a gesztenye. Gazdag rostban és antioxidánsokban, így segíti az emésztést, stabilizálja a vércukorszintet és támogatja az immunrendszert, ásványi anyag tartalmának – kálium, kalcium, magnézium – az izmok és idegrendszer működéséhez is hozzájárul. Mindezek mellett természetes édes ízének köszönhetően cukor hozzáadása nélkül is élvezetes.

És akkor jöjjön néhány recept sós és édes változatban, valamint italok elkészítéséhez

Gesztenyés gnocchi zsályás vajjal Hozzávalók (4 főre): 250 g főtt, hámozott gesztenye

250 g főtt burgonya

150 g liszt (vagy gesztenyeliszt keverve)

1 tojás

Só, szerecsendió

50 g vaj

6-8 friss zsályalevél

Parmezán a tálaláshoz Elkészítés: A gesztenyét és burgonyát pépesítsd, keverd össze a liszttel, tojással, sóval és szerecsendióval. Gyúrd lágy tésztává, majd formázz kis hengereket és vágd gnocchi darabokra. Lobogó sós vízben főzd, amíg feljönnek a víz tetejére. Közben vajat olvass egy serpenyőben, pirítsd meg benne a zsályaleveleket. A kifőtt gnocchit forgasd bele, szórd meg parmezánnal.

Gesztenyés brownie narancshéjjal Hozzávalók (20x20 ventiméteres tepsihez): 200 g étcsokoládé (70%)

150 g vaj

150 g cukor

3 tojás

200 g gesztenyepüré (cukrozatlan)

100 g liszt

1 narancs reszelt héja

Csipet só Elkészítés: A csokoládét és vajat vízgőz felett olvaszd össze. Keverd hozzá a cukrot, tojásokat, gesztenyepürét, narancshéjat, majd a lisztet és sót. Öntsd sütőpapírral bélelt tepsibe, és süsd 180°C-on kb. 25-30 percig. Hűtsd le, szeleteld, porcukorral vagy narancslekvárral tálald.

Gesztenyelekvár Hozzávalók (kb. 4 kis üveghez): 500 g főtt, hámozott szelídgesztenye

300 ml víz

200 g nádcukor vagy kristálycukor

1 vaníliarúd (vagy 1 tk vaníliakivonat)

1 csipet só

1 ek rum (elhagyható, de nagyon jól illik hozzá)

1 tk citromlé (a tartósításhoz) Elkészítés: A gesztenyét főzd meg és hámozd meg, majd törd össze vagy turmixold simára. A vizet, cukrot, vaníliát és sót tedd egy lábasba, és lassan forrald fel, amíg szirupos állagot nem kapsz. Add hozzá a gesztenyepürét, és kevergetve főzd kb. 10-15 percig, amíg sűrű lekvár állagot nem ér el. Ízesítsd rumos aromával és citromlével, majd forrón töltsd sterilizált üvegekbe. Zárd le, fordítsd fejre pár percre, majd száraz dunsztban hagyd kihűlni. Tipp Kiváló palacsintába, kalácsra, süteményekbe vagy akár sajtok mellé is.

Ha még selymesebb állagot szeretnél, adj hozzá egy kevés tejszínt vagy vajat a főzés végén.

Ha cukormentes változatot szeretnél, használj eritritet vagy mézet.

Forró gesztenyés tejital Hozzávalók: 8-10 db főtt gesztenye

500 ml mandulatej vagy más növényi tej

2 tk nádcukor vagy méz

Csipet fahéj, szerecsendió Elkészítés: turmixold össze a főtt gesztenyét a tejjel és fűszerekkel, majd lassan melegítsd fel. Selymes, enyhén édeskés ital, ami jól helyettesíti a kakaót vagy tejeskávét.