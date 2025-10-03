2 órája
Figyelem! Újabb átverés célozza a SZÉP-kártyásokat
Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki hivatalos oldalán. A csalók hamis „SZÉP-kártya CashBack program” e-mailekkel próbálnak adatokat kicsalni az ügyfelektől.
A megtévesztő levelekben az áll, hogy a kártyatulajdonos 5 százalékos pénzvisszatérítést kaphat, ha regisztrál a programra. A linkre kattintva azonban nem az OTP hivatalos oldalára jut a felhasználó, hanem egy adathalász felületre, ahol a csalók SZÉP-kártya adatokat kérnek.
Fontos információ, hogy az OTP Bank nem küldött ki ilyen e-mailt, nincs SZÉP-kártya CashBack programunk. Ez egy adathalász e-mail, amivel ügyfeleink kártyaadatait próbálják a csalók megszerezni.
- áll az OTP Bank tájékoztatásában.
SZÉP-kártya: Mit tegyünk, ha rákattintottunk a linkre?
Az első és legfontosabb lépés, hogy mihamarabb gondoskodjunk a kártya letiltásáról, hogy az azon lévő összeghez ne férhessenek hozzá a csalók. Emellett az OTP Bank ügyfélszolgálata részletes segítséget tud adni a további teendőinkről és válasszal is szolgálhatnak a felmerülő kérdéseinkre.
Így ismerheti fel, hogy csalók akarják megszerezni a bizalmas adatait! – Ezekre figyeljen!A csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megszerezni az ügyfelek bizalmas adatait.
A legtöbb csaló levelet könnyen ki lehet szúrni már az e-mail tárgya, feladója és szöveg által. Amennyiben nem vagyunk biztosak abban, hogy az OTP Bank hivatalos üzenetét látjuk, inkább ne kattintsunk a linkre, bármennyire is vonzónak tűnik az ajánlat. Továbbá elkerülhetjük ezeket a problémákat, amennyiben kizárólag a pénzintézet hivatalos weboldalát vagy mobilalkalmazását használjuk.