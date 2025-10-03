Figyelem! Újabb átverés célozza a SZÉP-kártyásokat

A megtévesztő levelekben az áll, hogy a kártyatulajdonos 5 százalékos pénzvisszatérítést kaphat, ha regisztrál a programra. A linkre kattintva azonban nem az OTP hivatalos oldalára jut a felhasználó, hanem egy adathalász felületre, ahol a csalók SZÉP-kártya adatokat kérnek.

Hivatalos oldalán tájékoztatta az OTP Bank a SZÉP-kártya tulajdonosokat. Forrás: Shutterstock

Fontos információ, hogy az OTP Bank nem küldött ki ilyen e-mailt, nincs SZÉP-kártya CashBack programunk. Ez egy adathalász e-mail, amivel ügyfeleink kártyaadatait próbálják a csalók megszerezni.

- áll az OTP Bank tájékoztatásában.

SZÉP-kártya: Mit tegyünk, ha rákattintottunk a linkre?

Az első és legfontosabb lépés, hogy mihamarabb gondoskodjunk a kártya letiltásáról, hogy az azon lévő összeghez ne férhessenek hozzá a csalók. Emellett az OTP Bank ügyfélszolgálata részletes segítséget tud adni a további teendőinkről és válasszal is szolgálhatnak a felmerülő kérdéseinkre.