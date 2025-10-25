Szextérkép: Tolna vármegyében a hölgyek keresik a női társaságot

Íme a szextérkép. Magyarországon több kisebb településen is jól látható a szexualitás iránti érdeklődés, és a kutatás egy másik érdekes jelenségre is rávilágított. Tolna vármegyében, az adott oldalon a hölgyek szívesen keresik a női társaságot.

A Tolna vármegyei szexkeresők, az elérhető adatok alapján, átlagosan huszonnégy és hatvankilenc év közöttiek. Szextérkép, 2025

Szextérkép Tolna vármegyében

A digitális világban jó ideje nem csak barátokat, hanem szexpartnereket is lehet találni. Tolna vármegyében például Szekszárd, Paks, Dunaföldvár, Tolna, Alsónána és Dombóvár környékén is aktívak a felhasználók, akik sokszor hölgyek és női társaságot keresnek. Íme néhány erkölcsi tanács a felhasználók megtekintésekor:

A megfelelő szexualitás kölcsönös beleegyezésen, bizalmon és tiszteleten alapul

Fontos, hogy a szexualitás ne legyen eszköz mások manipulálására vagy kihasználására

Az intimitás egészséges formája mindig figyelembe veszi a másik fél érzéseit, határait és emberi méltóságát

A szexualitás akkor erkölcsös, ha nem okoz kárt sem érzelmileg, sem testileg vagy lelkileg

A felelős szexuális viselkedés része az őszinte kommunikáció és a biztonságra való törekvés

Párok és hölgyek is nőt keresnek

A Tolna vármegyei szexkeresők adatlapjai megtekintése regisztrációhoz kötött. Az elérhető adataik alapján a legtöbben, férfiak, nők, házaspárok, párok, nőt keresnek vagy egy másik párt. Általánosan huszonnégy és hatvankilenc év közöttiek. Az iskolai végzettségüket tekintve van közöttük főiskolai végzettségű, középiskolát végzett. Egyedülálló hölgyek is vannak, akik férfit vagy egyszerre több férfit keresnek. Tolna vármegye ugyanakkor fel sem került az ország szextérképére, tehát arra a listára, amely azt vizsgálta a Google Trends mutatói segítségével, hogy földrajzilag hol a legfogékonyabbak a magyarok a szexuális tartalmak iránt. A Somogy vármegyei Kiskorpád település lett az első helyezett, a második a Zala vármegyei Nemesrádó, a harmadik a Vas vármegyei Oszkó. Erről bővebben itt olvashat. A Tolna vármegyei Orsós Bianka, a TV2 A Kísértés című műsorának egyik sztárja szerint a magyarok szexuális téren leragadtak a kilencvenes éveknél, erről itt olvashat.