október 15., szerda

Teréz névnap

14°
+18
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kutatás

25 perce

Ha ez a négy dolog igaz rád, akkor a szíved komoly veszélyben van

Címkék#halál#kutatás#tünetek#szívroham#kardiológus#szívbetegség

Egy újonnan megjelent tanulmányban a kutatók négy olyan kockázati tényezőt emeltek ki, amelyek szinte minden kardiovaszkuláris eseményre visszavezethetők. Az esetek többségében ezek okozzák a szívrohamot és a szívelégtelenséget is.

Teol.hu

A tanulmány több mint kilencmillió dél-koreai és csaknem hétezer amerikai felnőtt egészségügyi adatait elemezte, több mint egy évtizedes időtartamon át. A kutatással azt szerették volna megállapítani, hogy a vizsgált személyek egészségügyi problémái milyen összefüggésben vannak a szívroham és a szívelégtelenség kialakulásának kockázatával.

A szívroham mögött álló négy kockázati tényező mindegyike megelőzhető.
A szívroham mögött álló négy kockázati tényező mindegyike megelőzhető.
Fotó: Carlos_Pascual / Forrás:  Shutterstock

Mit mond a kutatás?

Egy nagyszabású dél-koreai és amerikai kutatás kimutatta, hogy azoknak a vizsgált embereknek több mint 99 százaléka, akik később szívinfarktust, stroke-ot vagy szívelégtelenséget szenvedtek el, már korábban is rendelkezett legalább valamelyikkel a négy fő kockázati tényező közül. Ezek a kockázati tényezők:

a magas vérnyomás,

az emelkedett koleszterinszint,

a magas vércukorszint,

és a dohányzás.

Magyarországon sem rózsás a helyzet

Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2024-es évben összesen 127 470 ember halt meg. A daganatos megbetegedések után a második leggyakoribb halálok a szívbetegség. Ez összesen 28 592 áldozatot követelt tavaly. 

Hogyan előzhető meg a szívroham?

A jó hír, hogy a ennek a négy kockázati tényezőnek mindegyike megelőzhető. 

A vércukor-kontroll, a vérzsír-kontroll, a megfelelő táplálkozás, megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztás, a vérnyomás-kontroll és a stressz kerülése mind-mind csökkentik a valószínűségét, hogy ide kerüljön az ember és arról kelljen beszélni, hogy lehet megmenteni.

- fogalmazott Dr. Ajtay Zénó, kardiológus, a bama.hu-nak adott interjúban.

A rettegett szívbetegségek elkerülése érdekében muszáj tudatosan és körültekintően viselkednünk. Ha bármikor olyan panaszokat, tüneteket tapasztalunk, amelyek szív- és érrendszeri problémákra engednek következtetni, mindenképpen forduljunk szakemberhez!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu