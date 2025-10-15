Ha ez a négy dolog igaz rád, akkor a szíved komoly veszélyben van

A tanulmány több mint kilencmillió dél-koreai és csaknem hétezer amerikai felnőtt egészségügyi adatait elemezte, több mint egy évtizedes időtartamon át. A kutatással azt szerették volna megállapítani, hogy a vizsgált személyek egészségügyi problémái milyen összefüggésben vannak a szívroham és a szívelégtelenség kialakulásának kockázatával.

A szívroham mögött álló négy kockázati tényező mindegyike megelőzhető.

Fotó: Carlos_Pascual / Forrás: Shutterstock

Mit mond a kutatás?

Egy nagyszabású dél-koreai és amerikai kutatás kimutatta, hogy azoknak a vizsgált embereknek több mint 99 százaléka, akik később szívinfarktust, stroke-ot vagy szívelégtelenséget szenvedtek el, már korábban is rendelkezett legalább valamelyikkel a négy fő kockázati tényező közül. Ezek a kockázati tényezők:

a magas vérnyomás, az emelkedett koleszterinszint, a magas vércukorszint, és a dohányzás.

Magyarországon sem rózsás a helyzet

Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2024-es évben összesen 127 470 ember halt meg. A daganatos megbetegedések után a második leggyakoribb halálok a szívbetegség. Ez összesen 28 592 áldozatot követelt tavaly.

Hogyan előzhető meg a szívroham?

A jó hír, hogy a ennek a négy kockázati tényezőnek mindegyike megelőzhető.

A vércukor-kontroll, a vérzsír-kontroll, a megfelelő táplálkozás, megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztás, a vérnyomás-kontroll és a stressz kerülése mind-mind csökkentik a valószínűségét, hogy ide kerüljön az ember és arról kelljen beszélni, hogy lehet megmenteni.

- fogalmazott Dr. Ajtay Zénó, kardiológus, a bama.hu-nak adott interjúban.

A rettegett szívbetegségek elkerülése érdekében muszáj tudatosan és körültekintően viselkednünk. Ha bármikor olyan panaszokat, tüneteket tapasztalunk, amelyek szív- és érrendszeri problémákra engednek következtetni, mindenképpen forduljunk szakemberhez!