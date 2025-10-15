16 perce
Ha ez a négy dolog igaz rád, akkor a szíved komoly veszélyben van
Egy újonnan megjelent tanulmányban a kutatók négy olyan kockázati tényezőt emeltek ki, amelyek szinte minden kardiovaszkuláris eseményre visszavezethetők. Az esetek többségében ezek okozzák a szívrohamot és a szívelégtelenséget is.
A tanulmány több mint kilencmillió dél-koreai és csaknem hétezer amerikai felnőtt egészségügyi adatait elemezte, több mint egy évtizedes időtartamon át. A kutatással azt szerették volna megállapítani, hogy a vizsgált személyek egészségügyi problémái milyen összefüggésben vannak a szívroham és a szívelégtelenség kialakulásának kockázatával.
Mit mond a kutatás?
Egy nagyszabású dél-koreai és amerikai kutatás kimutatta, hogy azoknak a vizsgált embereknek több mint 99 százaléka, akik később szívinfarktust, stroke-ot vagy szívelégtelenséget szenvedtek el, már korábban is rendelkezett legalább valamelyikkel a négy fő kockázati tényező közül. Ezek a kockázati tényezők:
a magas vérnyomás,
az emelkedett koleszterinszint,
a magas vércukorszint,
és a dohányzás.
Magyarországon sem rózsás a helyzet
Hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2024-es évben összesen 127 470 ember halt meg. A daganatos megbetegedések után a második leggyakoribb halálok a szívbetegség. Ez összesen 28 592 áldozatot követelt tavaly.
Hogyan előzhető meg a szívroham?
A jó hír, hogy a ennek a négy kockázati tényezőnek mindegyike megelőzhető.
A vércukor-kontroll, a vérzsír-kontroll, a megfelelő táplálkozás, megfelelő zöldség- és gyümölcsfogyasztás, a vérnyomás-kontroll és a stressz kerülése mind-mind csökkentik a valószínűségét, hogy ide kerüljön az ember és arról kelljen beszélni, hogy lehet megmenteni.
- fogalmazott Dr. Ajtay Zénó, kardiológus, a bama.hu-nak adott interjúban.
A rettegett szívbetegségek elkerülése érdekében muszáj tudatosan és körültekintően viselkednünk. Ha bármikor olyan panaszokat, tüneteket tapasztalunk, amelyek szív- és érrendszeri problémákra engednek következtetni, mindenképpen forduljunk szakemberhez!