Szívroham Újvárosban – gesztenye okozott meghökkenést
Átlagos pénteknek indult a nap Szekszárd újvárosi részén. Mindaddig, míg az ember ki nem nyitotta a kaput.
Aztán hopp, ott hevert előtte egy gesztenyéből kirakott szív. Aztán még egy és még egy. Utcahosszon csillogtak a barna szívek, minden ház kapuja előtt egy. Mint kiderült, néhány kamaszlány lendült akcióba, és bájos őszi dekorációval öltöztette fel az utcát. Nem tudni, a közeli katolikus középiskola egyik órai feladata volt, vagy szimplán jókedvükben tették, de talán nem is fontos. A legtöbben nem is szedték fel a szíveket: hadd tudja mindenki, hogy itt valaki gesztenyébe csomagolta a jóságot. Ritka dolog ez – szívügy lett belőle, szó szerint.
