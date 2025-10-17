Szívroham Újvárosban – gesztenye okozott meghökkenést

Aztán hopp, ott hevert előtte egy gesztenyéből kirakott szív. Aztán még egy és még egy. Utcahosszon csillogtak a barna szívek, minden ház kapuja előtt egy. Mint kiderült, néhány kamaszlány lendült akcióba, és bájos őszi dekorációval öltöztette fel az utcát. Nem tudni, a közeli katolikus középiskola egyik órai feladata volt, vagy szimplán jókedvükben tették, de talán nem is fontos. A legtöbben nem is szedték fel a szíveket: hadd tudja mindenki, hogy itt valaki gesztenyébe csomagolta a jóságot. Ritka dolog ez – szívügy lett belőle, szó szerint.

A gesztenyéből kirakott sziveket napok múlva sem szedték fel a lakók, vigyáztak a kedves, őszi meglepetésre sok helyen.

Fotó: A szerző felvétele