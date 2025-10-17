október 17., péntek

Hedvig névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt!

1 órája

Szívroham Újvárosban – gesztenye okozott meghökkenést

Címkék#akció#sziv#dekoráció

Átlagos pénteknek indult a nap Szekszárd újvárosi részén. Mindaddig, míg az ember ki nem nyitotta a kaput.

Balogh Éva

Aztán hopp, ott hevert előtte egy gesztenyéből kirakott szív. Aztán még egy és még egy. Utcahosszon csillogtak a barna szívek, minden ház kapuja előtt egy. Mint kiderült, néhány kamaszlány lendült akcióba, és bájos őszi dekorációval öltöztette fel az utcát. Nem tudni, a közeli katolikus középiskola egyik órai feladata volt, vagy szimplán jókedvükben tették, de talán nem is fontos. A legtöbben nem is szedték fel a szíveket: hadd tudja mindenki, hogy itt valaki gesztenyébe csomagolta a jóságot. Ritka dolog ez – szívügy lett belőle, szó szerint. 

A gesztenyéből kirakott sziveket napok múlva sem szedték fel a lakók, vigyáztak a kedves, őszi meglepetésre sok helyen.
Fotó: A szerző felvétele

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu