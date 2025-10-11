Nemrég egy apróság miatt kellett felhívnom a szolgáltatót: a számlámmal kapcsolatban merült fel egy kérdés, amiről azt gondoltam, elintézem a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül. A hívás eleje még biztatónak tűnt: egy udvarias robothang köszöntött és megígérte, hogy pillanatok alatt a megfelelő helyre irányít. Csakhogy a „pillanat” legalább nyolcvan menüpontot jelentett.

Ekkor jött az ötlet: megnyomom a nullát, hátha kapcsolnak egy ügyintézőt. A nullás gomb mögött viszont nem ember, hanem egy klasszikus zenei válogatás várt. Beethoven, Mozart, talán Bach – már nem tudom. Csak azt, hogy a 40. percnél már komolyan fontolgattam, vajon a zeneválasztékot legalább frissítik-e időnként, vagy ugyanaz a szimfónia szól minden várakozónak.

Amikor végül letettem a telefont, pontosan hatvan perc telt el. Egy teljes óra, amit nem a probléma megoldásával, hanem a menüpontok és zenei betétek között elveszve töltöttem.

Áldás, vagy átok a telefonos ügyfélszolgálat?

A tanulság? A digitális korszak ügyintézése néha pont olyan, mint régen a személyes: türelmet, időt és némi humorérzéket igényel. Csak most már nem a hivatal folyosóján várunk, hanem a vonal másik végén – miközben Beethoven szimfóniái halkan szólnak a háttérben.