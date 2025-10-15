Hosszabb, mint gondolnád: ennyi nap szabadság vár a gyerekekre télen

Rohamosan közelednek a karácsonyi ünnepek, éppen ezért az év végi pihenésünk és utazásaink megtervezéséhez nem árt tudni, mikor lesz a téli szünet.

Jó lenne, ha idén havas lenne a téli szünet

Forrás: gyerekszoba.hu

Téli szünet idén 16 napos lesz

A 2025/26-os tanév rendje szerint a magyar közoktatási intézményekben, azaz az általános- és középiskolákban ugyanabban az időpontban lesz megtartva a téli szünet. Az utolsó tanításai nap december 19. (péntek), az első tanítási nap pedig január 5. (hétfő) lesz. Tehát a téli szünet összesen 16 napig tart. Mégsem ez lesz a rekord, 2022-ben december 22. és január 8. között összesen 18 napig lehettek otthon a tanulók.

Az ünnepek miatt átrendeződnek a munkanapok is. Idén december 24-e, Szenteste, egy szerdai napra esik: az ünnepet sajnos idén sem kapjuk meg extra szabadnapként, helyette áthelyezett pihenőnap lesz, amelyért cserébe december 15-e szombati munkanap. Karácsony első és második napja, avagy december 25-e és 26-a péntekre és szombatra esik, így az idei karácsonyt 5 napos hosszú hétvégével ünnepelhetjük.

A karácsonyi hosszú hétvégét követően december 29-e, 30-a és 31-e Szilveszter (hétfő, kedd, szerda) sima munkanapnak számítanak, azonban a 2026-os munkaidő naptárból kiderül, hogy az újévet újabb, ez esetben négynapos hosszú hétvégével kezdhetjük. Január 1-je (újév) munkaszüneti nap, 2-a (péntek) pedig áthelyezett pihenőnap lesz, amelyet a következő hétvégén, január 10-én kell majd ledolgozni.