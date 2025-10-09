46 perce
Durva: növényvédőszert találtak a fokhagymában
A problémás termék Kínából származik, és egy holland forgalmazón keresztül jutott el a magyar piacra. A népszerű fűszer növényvédőszer-maradékot tartalmaz, ezért a Fogyasztóvédelem haladéktalanul elrendelte a termékvisszahívást.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy egy külföldről származó élelmiszerben nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A árucikkel kapcsolatban azonnal termékvisszahívást kezdeményeztek és kivonták a forgalomból. A vásárlókat arra kérik, hogy ne fogyasszák el azt, ha korábban megvásárolták.
A kínai termék a Thaiturizmus Kft. közvetítésével kerülhetett magyar üzletekbe. A forgalmazó az NKFH-val együttműködve azonnal megkezdte a visszahívást, és minden érintett értékesítési pontot értesített a termék eltávolításáról.
Pontosan melyik árucikket érinti a termékvisszahívás?
- Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
- Márka: Golden Lion
- Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
- Lot szám: 20250446_011
- A termék eredete: Kína
- Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
- Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom
A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy aki ilyen terméket vásárolt, ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a visszavétel ügyében. Az NKFH továbbra is monitorozza a visszahívás folyamatát.