Termékvisszahívás

46 perce

Durva: növényvédőszert találtak a fokhagymában

Címkék#fokhagyma#NKFH#növényvédőszer#termékvisszahívás

A problémás termék Kínából származik, és egy holland forgalmazón keresztül jutott el a magyar piacra. A népszerű fűszer növényvédőszer-maradékot tartalmaz, ezért a Fogyasztóvédelem haladéktalanul elrendelte a termékvisszahívást.

Teol.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy egy külföldről származó élelmiszerben nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A árucikkel kapcsolatban azonnal termékvisszahívást kezdeményeztek és kivonták a forgalomból. A vásárlókat arra kérik, hogy ne fogyasszák el azt, ha korábban megvásárolták.

Termékvisszahívás: növényvédőszer a fermentált fekete fokhagymában.
Fotó: Yeung Man Chun / Forrás:  Shutterstock

A kínai termék a Thaiturizmus Kft. közvetítésével kerülhetett magyar üzletekbe. A forgalmazó az NKFH-val együttműködve azonnal megkezdte a visszahívást, és minden érintett értékesítési pontot értesített a termék eltávolításáról.

Pontosan melyik árucikket érinti a termékvisszahívás?

  • Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
  • Márka: Golden Lion
  • Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
  • Lot szám: 20250446_011
  • A termék eredete: Kína
  • Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
  • Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom
Forrás: NKFH
Forrás: NKFH

A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy aki ilyen terméket vásárolt, ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a visszavétel ügyében. Az NKFH továbbra is monitorozza a visszahívás folyamatát.

 

