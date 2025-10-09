Durva: növényvédőszert találtak a fokhagymában

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hivatalos közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy egy külföldről származó élelmiszerben nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A árucikkel kapcsolatban azonnal termékvisszahívást kezdeményeztek és kivonták a forgalomból. A vásárlókat arra kérik, hogy ne fogyasszák el azt, ha korábban megvásárolták.

Termékvisszahívás: növényvédőszer a fermentált fekete fokhagymában.

Fotó: Yeung Man Chun / Forrás: Shutterstock

A kínai termék a Thaiturizmus Kft. közvetítésével kerülhetett magyar üzletekbe. A forgalmazó az NKFH-val együttműködve azonnal megkezdte a visszahívást, és minden érintett értékesítési pontot értesített a termék eltávolításáról.

Pontosan melyik árucikket érinti a termékvisszahívás?

Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr

Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr Márka: Golden Lion

Golden Lion Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027

31/03/2027 Lot szám: 20250446_011

20250446_011 A termék eredete: Kína

Kína Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.

Asian Food Group B.V. Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett növényvédőszer tartalom

Forrás: NKFH

A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy aki ilyen terméket vásárolt, ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére vagy vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval a visszavétel ügyében. Az NKFH továbbra is monitorozza a visszahívás folyamatát.