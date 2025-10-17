október 17., péntek

Hedvig névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Praktikák

53 perce

Spórolj okosan! Ez a természetes mosószer ingyen van a városban

Címkék#víz#irritáció#vadgesztenye#ruha

Környezetbarát és pénztárcabarát megoldást keresel a ruhák tisztításához? Ez a természetes mosószer hatékonyan tisztít és enyhén fertőtlenít, miközben kíméli a bőrt és a színeket.

Keresztes Klaudia

Akár vidéken sétálunk, akár a város parkjait járjuk, könnyen belebotolhatunk egy különleges, természetes mosószerbe: a vadgesztenyébe. Ez az évszázadok óta ismert háztartási praktika napjainkban ismét reneszánszát éli, különösen a környezettudatos mosás hívei között.

Spórolj és légy környezettudatos egyszerre ezzel a természetes mosószerrel!
Spórolj és légy környezettudatos egyszerre ezzel a természetes mosószerrel!
Forrás:  Shutterstock

Vadgesztenye – a természetes mosószer

A vadgesztenye termésében található egy természetes vegyület, a saponin, amely úgy működik, mint egy természetes felületaktív anyag. Ez az anyag képes lebontani a szennyeződéseket és zsírokat, miközben enyhén habzik – hasonlóan a hagyományos mosószerekhez. Ráadásul a saponin antibakteriális hatással is bír, így a vadgesztenye nem csak tisztít, hanem enyhén fertőtlenít is.

Bár érzékeny bőrűeknél ritkán előfordulhat bőrpír vagy enyhe irritáció, a vadgesztenye saponinjai viszonylag biztonságosnak számítanak. Érdemes azonban először egy kisebb ruhadarabon kipróbálni, vagy kesztyűt viselni a főzet készítésekor.

Hogyan készítsük el?

Első lépésként szerezzünk be friss vadgesztenyét, amelyeket akár száríthatunk is, így hosszabb ideig tárolhatók. A legegyszerűbb, ha a gesztenyéket apró darabokra törjük vagy turmixgéppel aprítjuk, majd forró vízben áztatjuk körülbelül 30 percig. Ekkor a saponin kioldódik, és egy enyhén habzó, világos folyadékot kapunk, amely máris használható mosáshoz.

Ha nagyobb mennyiséget készítünk, a főzetet hűtőben egy-két hétig tárolhatjuk, de a legjobb, ha frissen használjuk.

Tippek a legjobb eredményért:

  • Aprítsuk fel a gesztenyéket, hogy több saponin oldódjon ki.
  • Ne forraljuk túl hosszú ideig a főzetet; elég pár perc forralás után hagyni állni.
  • Általában 4-6 közepes vadgesztenye egy liter vízhez ideális mennyiség.

Mosás vadgesztenyével – egyszerű és praktikus

A vadgesztenyés főzetet 30-60 perc áztatás után szűrjük le, majd használhatjuk kézi vagy gépi mosáshoz. Kézi mosásnál a folyadékot a vízhez öntve áztathatjuk a ruhákat, majd alaposan kiöblítjük. Mosógépben a főzetet közvetlenül a dobba vagy a mosószer rekeszbe is tehetjük.

Fehér ruhák esetén citromlével vagy oxigénes fehérítővel fokozhatjuk a tisztító hatást, míg színes és sötét ruhákhoz különösen ajánlott a vadgesztenye, mert nem fakítja a színeket.

Ha szeretnénk, néhány csepp levendula-, citrom- vagy teafaolajat is adhatunk a főzethez, így kellemes, természetes illatot kölcsönözhetünk a ruháknak anélkül, hogy mesterséges illatanyagokkal terhelnénk a textíliákat.

Szárítás házilag – így őrizzük meg a vadgesztenye mosóerejét

Ha szeretnénk a vadgesztenyét hosszabb ideig eltartani, szárítsuk meg! Ehhez használhatjuk a sütőt, amelyet 50-60 °C-ra melegítünk elő. A gesztenyéket egy tepsiben egyenletesen elterítve, a sütő ajtaját résnyire nyitva szárítsuk 1-2 órán át, időnként megforgatva őket. Így megőrzik saponin tartalmukat, és később bármikor elővehetjük őket természetes mosószerként.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu