2 órája
Tippmix: Aprópénzből közel 700 ezret nyert egy szekszárdi fogadó
Nem mindennapi tippsorral szakított hatalmasat a hétvégén egy szekszárdi sportfogadó. A Tippmix tippek között csak labdarúgó mérkőzések szerepeltek, ezek közül mindössze 2 volt európai találkozó. Ennek ellenére képes volt a játékos bankot robbantani.
Hétvégente, a focidömping alatt az is előszeretettel felad egy-egy szelvényt, aki csak nagyon ritkán fogad. Vannak, akik megalapozott statisztikákra hagyatkoznak a profit reményében, a legtöbben pedig eltekintenek a nyerőnek vélt Tippmix tippektől és óriási oddsokat fogadnak meg. Egy szekszárdi játékos is így tett, és az eredmény magáért beszél.
A Szerencsejáték Zrt. információi szerint a játékosokat megillető nyeremények napi átlagos összege tavaly meghaladta a 2,5 milliárd forintot. Megannyi játékos próbál szerencsét napról-napra, azonban kevesen tudják a tétjük sokszorosát visszanyerni. Egy szekszárdi játékosnak ez mégis sikerült, aki a Lucky 63 fogadási kötést játszotta meg - számolt be róla a lovifogadas.hu.
A nyertes tippsort megnézve első blikkre furcsának tűnhet, hogy szombaton sem a magyar Fizz Liga, sem az angol Premier League, sem a spanyol La Liga mérkőzései közül nem válogatott. Mindössze két európai, egészen pontosan német mérkőzés került a szelvényre. Ezek mellett három japán és egy kínai találkozó kimenetelét jósolta meg a szerencsés játékos.
Ezzel a húzással pedig 50 forintos alaptétből (3150 forintos teljes tétből) 697 707 forintot nyert.
Íme a nyertes Tippmix tippek
- Labdarúgás - Kofu – Jubilo Iwata (Hendikep 1:0) Döntetlen - 4,10 Nyertes
- Labdarúgás - Urawa RD – Vissel Kobe (1X2) Urawa RD - 3,25 Nyertes
- Labdarúgás - Kyoto – Kawasaki Frontale (1X2) Döntetlen - 3,65 Nyertes
- Labdarúgás - Kaiserslautern – Bochum (1X2) + Gólszám 3,5 Hazai és több - 4,50 Nyertes
- Labdarúgás - Dalian Yingbo – Qingdao West Coast (1X2) Qingdao West - 3,50 Nyertes
- Labdarúgás - Dortmund – RB Leipzig (1X2) Döntetlen - 4,45 Nyertes