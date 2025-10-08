Tippmix: Aprópénzből közel 700 ezret nyert egy szekszárdi fogadó

Hétvégente, a focidömping alatt az is előszeretettel felad egy-egy szelvényt, aki csak nagyon ritkán fogad. Vannak, akik megalapozott statisztikákra hagyatkoznak a profit reményében, a legtöbben pedig eltekintenek a nyerőnek vélt Tippmix tippektől és óriási oddsokat fogadnak meg. Egy szekszárdi játékos is így tett, és az eredmény magáért beszél.

Tippmix tippek: A szerencsés fogadó egy kevésbé ismert kötésben játszotta meg tippjeit.

Forrás: sportfogadas.org

A Szerencsejáték Zrt. információi szerint a játékosokat megillető nyeremények napi átlagos összege tavaly meghaladta a 2,5 milliárd forintot. Megannyi játékos próbál szerencsét napról-napra, azonban kevesen tudják a tétjük sokszorosát visszanyerni. Egy szekszárdi játékosnak ez mégis sikerült, aki a Lucky 63 fogadási kötést játszotta meg - számolt be róla a lovifogadas.hu.

A nyertes tippsort megnézve első blikkre furcsának tűnhet, hogy szombaton sem a magyar Fizz Liga, sem az angol Premier League, sem a spanyol La Liga mérkőzései közül nem válogatott. Mindössze két európai, egészen pontosan német mérkőzés került a szelvényre. Ezek mellett három japán és egy kínai találkozó kimenetelét jósolta meg a szerencsés játékos.

Ezzel a húzással pedig 50 forintos alaptétből (3150 forintos teljes tétből) 697 707 forintot nyert.

Íme a nyertes Tippmix tippek