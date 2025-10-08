október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óriási nyeremény

1 órája

Tippmix: Aprópénzből közel 700 ezret nyert egy szekszárdi fogadó

Címkék#Szerencsejáték Zrt.#Tippmixpro#tippmix szelvény#szerencsejáték#pénz#sportfogadás

Nem mindennapi tippsorral szakított hatalmasat a hétvégén egy szekszárdi sportfogadó. A Tippmix tippek között csak labdarúgó mérkőzések szerepeltek, ezek közül mindössze 2 volt európai találkozó. Ennek ellenére képes volt a játékos bankot robbantani.

Baranya Bence Botond

Hétvégente, a focidömping alatt az is előszeretettel felad egy-egy szelvényt, aki csak nagyon ritkán fogad. Vannak, akik megalapozott statisztikákra hagyatkoznak a profit reményében, a legtöbben pedig eltekintenek a nyerőnek vélt Tippmix tippektől és óriási oddsokat fogadnak meg. Egy szekszárdi játékos is így tett, és az eredmény magáért beszél.

Tippmix tippek: A szerencsés fogadó egy kevésbé ismert kötésben játszotta meg tippjeit.
Tippmix tippek: A szerencsés fogadó egy kevésbé ismert kötésben játszotta meg tippjeit.
Forrás: sportfogadas.org

A Szerencsejáték Zrt. információi szerint a játékosokat megillető nyeremények napi átlagos összege tavaly meghaladta a 2,5 milliárd forintot. Megannyi játékos próbál szerencsét napról-napra, azonban kevesen tudják a tétjük sokszorosát visszanyerni. Egy szekszárdi játékosnak ez mégis sikerült, aki a Lucky 63 fogadási kötést játszotta meg - számolt be róla a lovifogadas.hu.

A nyertes tippsort megnézve első blikkre furcsának tűnhet, hogy szombaton sem a magyar Fizz Liga, sem az angol Premier League, sem a spanyol La Liga mérkőzései közül nem válogatott. Mindössze két európai, egészen pontosan német mérkőzés került a szelvényre. Ezek mellett három japán és egy kínai találkozó kimenetelét jósolta meg a szerencsés játékos.

Ezzel a húzással pedig 50 forintos alaptétből (3150 forintos teljes tétből) 697 707 forintot nyert. 

Íme a nyertes Tippmix tippek

  • Labdarúgás - Kofu – Jubilo Iwata (Hendikep 1:0) Döntetlen - 4,10 Nyertes
  • Labdarúgás - Urawa RD – Vissel Kobe (1X2) Urawa RD - 3,25 Nyertes
  • Labdarúgás - Kyoto – Kawasaki Frontale (1X2) Döntetlen - 3,65 Nyertes
  • Labdarúgás - Kaiserslautern – Bochum (1X2) + Gólszám 3,5 Hazai és több - 4,50 Nyertes
  • Labdarúgás - Dalian Yingbo – Qingdao West Coast (1X2) Qingdao West - 3,50 Nyertes
  • Labdarúgás - Dortmund – RB Leipzig (1X2) Döntetlen - 4,45 Nyertes

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu