3 órája
Tömegek akarnak kocsmát nyitni – a legőrültebb és legjobb névötletek egy helyen!
Nem is sejtettük, hogy egy saját kocsma gondolata ennyire csábító – az olvasók pedig egészen váratlan, ütős névötletekkel álltak elő!
Olvasóink egészen váratlan, ütős névötletekkel álltak elő (Fotó: Shutterstock)
Nem is gondoltuk volna, hogy ennyien szeretnének kocsmát nyitni hazánkban. Bár vonzónak tűnhet a vállalkozói lét és a barátokkal való közös iszogatások egy saját helyen, ennél sokkal összetettebb feladatról van szó. Kezdetnek például nagyon fontos, hogy olyan névvel rukkoljunk elő, amely jól cseng, és vonzza a vendégeket. Egy olyat, ami első hallásra megmarad a fejben és aminek hallatán a barátok azonnal tudják, hol találkozzanak este.
Erről kérdeztük a Teol.hu olvasóit is, hogy ők milyen nevet választanának, ha saját kocsmájuk lenne. A kommentek pillanatok alatt özönlöttek, tele jobbnál jobb ötletekkel. Ki is emeltünk néhány kedvencet, természetesen a teljesség igénye nélkül:
- Mi Ti Szó
- Kockásfüzet
- Tántorgó
- Férfimegörző
- Egység
- Gyógygödör
- Fröccsterápia
- Búfelejtő
- Folyékony Örömök
- Csillagkapu
Egy biztos, ötletekből nincs hiány, így nagy kíváncsisággal várjuk, mikor nyit meg a fentebb említett néven a környéken egy igazán jó kocsma.