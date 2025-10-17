Tömegek akarnak kocsmát nyitni – a legőrültebb és legjobb névötletek egy helyen!

Nem is gondoltuk volna, hogy ennyien szeretnének kocsmát nyitni hazánkban. Bár vonzónak tűnhet a vállalkozói lét és a barátokkal való közös iszogatások egy saját helyen, ennél sokkal összetettebb feladatról van szó. Kezdetnek például nagyon fontos, hogy olyan névvel rukkoljunk elő, amely jól cseng, és vonzza a vendégeket. Egy olyat, ami első hallásra megmarad a fejben és aminek hallatán a barátok azonnal tudják, hol találkozzanak este.

Erről kérdeztük a Teol.hu olvasóit is, hogy ők milyen nevet választanának, ha saját kocsmájuk lenne. A kommentek pillanatok alatt özönlöttek, tele jobbnál jobb ötletekkel. Ki is emeltünk néhány kedvencet, természetesen a teljesség igénye nélkül:

Mi Ti Szó Kockásfüzet Tántorgó Férfimegörző Egység Gyógygödör Fröccsterápia Búfelejtő Folyékony Örömök Csillagkapu

Egy biztos, ötletekből nincs hiány, így nagy kíváncsisággal várjuk, mikor nyit meg a fentebb említett néven a környéken egy igazán jó kocsma.