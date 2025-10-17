október 17., péntek

Hedvig névnap

+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ti mondtátok

3 órája

Tömegek akarnak kocsmát nyitni – a legőrültebb és legjobb névötletek egy helyen!

Címkék#komment#név#kocsma

Nem is sejtettük, hogy egy saját kocsma gondolata ennyire csábító – az olvasók pedig egészen váratlan, ütős névötletekkel álltak elő!

Keresztes Klaudia
Tömegek akarnak kocsmát nyitni – a legőrültebb és legjobb névötletek egy helyen!

Olvasóink egészen váratlan, ütős névötletekkel álltak elő (Fotó: Shutterstock)

Nem is gondoltuk volna, hogy ennyien szeretnének kocsmát nyitni hazánkban. Bár vonzónak tűnhet a vállalkozói lét és a barátokkal való közös iszogatások egy saját helyen, ennél sokkal összetettebb feladatról van szó. Kezdetnek például nagyon fontos, hogy olyan névvel rukkoljunk elő, amely jól cseng, és vonzza a vendégeket. Egy olyat, ami első hallásra megmarad a fejben és aminek hallatán a barátok azonnal tudják, hol találkozzanak este.

Erről kérdeztük a Teol.hu olvasóit is, hogy ők milyen nevet választanának, ha saját kocsmájuk lenne. A kommentek pillanatok alatt özönlöttek, tele jobbnál jobb ötletekkel. Ki is emeltünk néhány kedvencet, természetesen a teljesség igénye nélkül:

  1. Mi Ti Szó
  2. Kockásfüzet
  3. Tántorgó
  4. Férfimegörző
  5. Egység
  6. Gyógygödör
  7. Fröccsterápia
  8. Búfelejtő
  9. Folyékony Örömök
  10. Csillagkapu

Egy biztos, ötletekből nincs hiány, így nagy kíváncsisággal várjuk, mikor nyit meg a fentebb említett néven a környéken egy igazán jó kocsma.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu