Jegyzet

59 perce

Áfonya, csoki és egy apró séf, aki mindent megesz!

Címkék#torta#desszert#konyha

Egy délután, ami gyorsabban telt, mint a sütemény elkészülése.

Keresztes Klaudia

Ma délután úgy döntöttünk, hogy sütünk egy tortát a kisfiammal. Az előkészületek mindig izgalmasak vele, mert imád segíteni a konyhában. Már a hozzávalók kipakolása közben látszott a lelkesedése: minden fakanalat megfogott, minden tálba beleszagolt, mintha egy mini séf próbálna irányítani. Az alapanyagok között áfonya és csoki is szerepelt, ami külön öröm volt számunkra, hiszen ezek adják majd meg a torta igazi karakterét.

Szorgos kis kezekkel készül a torta.
Szorgos kis kezekkel készül a torta.
Forrás: iStock

Torta vagy konyhai káosz?

Azonban hamar kiderült, hogy kisfiamnak más tervei vannak: nem elégítette ki, hogy a krémet kinyalja a tálból, ennél sokkal célirányosabb volt. Egy-egy marék áfonya és csoki titokban a pocakjába vándorolt. Mire észbe kaptam, a hozzávalók igencsak megcsappantak. A liszt sem úszta meg: mindenütt ott volt, mintha egy kis fehér porfelhő szállt volna szét a konyhában. A torta készítése lassan küzdelem lett az alapanyagokért és közben rengeteg nevetés, apró baleset és ragacsos kéz követte egymást.

Végül persze valahogy összeállt a sütemény, bár nem pont úgy, ahogy a recept írta. De talán épp ez a legjobb része: a közös munka, a kacagás és a váratlan „ínyenc” hozzájárulások, amik az igazi élményt adták. Kisfiam büszkén nézte a „munkáját”, mi pedig mosolyogva takarítottunk, tudva, hogy ezek a pillanatok sokkal többet érnek, mint a tökéletesen kerek torta.

A mai délután bizonyította, hogy a sütés nem csak a desszertről szól, hanem a közös élményekről, a nevetésről, és arról, hogy a legváratlanabb pillanatok is lehetnek a legemlékezetesebbek. És igen, a lisztes konyha és a megcsapolt áfonyakészlet is része ennek a történetnek – legalábbis nálunk biztosan.

 

