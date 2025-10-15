október 15., szerda

Egy korszak vége

1 órája

Vége! 40 év után megszűnik az imádott tévécsatorna

Címkék#televízió#tv műsor#zene#videoklip#Youtube Music#streaming#toplista#MTV

44 év után véget ér egy korszak a televíziózásban. Az MTV műsorai meghatározóak voltak évtizedeken át, azonban a zenei csatorna hamarosan végleg felhagy a sugárzással.

Teol.hu

Egy korszak véget ér azok számára, akik gyerekkorukban örömmel figyelték a zenecsatornákat és izgatottan várták a legújabb videoklipeket. A Paramount Global hivatalosan is bejelentette, hogy több mint 40 év után az MTV műsorainak sugárzását leállítja Európában.

TV műsor: végleg eltűnnek az MTV csatornái
TV műsor: végleg eltűnnek az MTV csatornái
Fotó: FocalFinder / Forrás:  Shutterstock

Az MTV műsorai a popkultúra részévé váltak

Videoklipek, toplisták és valóságshow-k - ezeket mind láthattunk az MTV csatornáin az elmúlt évtizedek alatt. Nagyon sok magyar felnőtt gyerekkorának jelentős részét az MTV által sugárzott friss zenei újdonságok tették ki. Mindenkinek megvolt a kedvenc videóklipje, amit izgatottan várt napról-napra. Viszont nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is kifejezetten népszerű lett ez a csatornaegyüttes. 

Többek között itt debütált Michael Jackson "Thriller" című dala 1982-ben és itt robbant be a Nirvana "Smells Like Teen Spirit" című rock klasszikusa is. Mellettük olyan előadók voltak a toplisták csúcsának állandó vendégei, mint Britney Spears, Madonna, a Black Eyed Peas, Justin Timberlake, Eminem, vagy a Linkin Park.

Az MTV alapjaiban határozta meg a könnyűzenei kultúrát.
Az MTV alapjaiban határozta meg a könnyűzenei kultúrát.
Fotó: Andres Serna Pulido / Forrás:  Shutterstock

Mikortól és miért állnak le az MTV csatornái?

A Euronews írt arról, hogy a csatornák mögött álló Paramount Global közölte a szomorú hírt. 44 év folyamatos sugárzás után, 2025. december 31-től megszűnik a csatornaegyüttes. 

Így jövőre nem lesz elérhető az MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV és MTV Live sem.

A döntés a Paramount Global szigorú költségcsökkentési intézkedései miatt született, hiszen még az idén a Skydance Media-val egyesülnek. A fúzió pedig stratégiai jelentőségű is, hiszen a streaming platformok népszérűsödésével és a fogyasztási szokások átalakulásával, napjainkban egyre kevesebben néznek televíziót. Így értelemszerűen a zenecsatornákat is sokkal kevesebben követik, mint évtizedekkel ezelőtt. Az olyan globális óriásokkal, mint a Spotify vagy a YouTube Music, nem tud már versenyezni egyetlen tévécsatorna sem.

Az MTV márka továbbra is jelen megmarad, viszont 2026. január 1-től már nem tudjuk a szeretett csatornát tovább nézni.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
