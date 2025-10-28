október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

12°
+12
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem akármilyen teljesítmény

1 órája

Hatalmas kiütéssel győzött a szekszárdi Tyson – Mutatjuk, mit vitt véghez!

Címkék#Tyson#Hungária Grand Champion#kutya#cím#verseny

Ismét nagyot alkotott Tyson, a szekszárdi jagd terrier: a Hódmezővásárhelyen megrendezett Dél-Alföldi Champion Speciál Őszi Weekend háromnapos nemzetközi kutyakiállításán minden nap a legjobbak között végzett. A Hód Dog Kutyabarát Egyesület 2xCACIB versenyén a résztvevők nemzetközi és magyar bajnoki címekért mérkőzhettek meg – Tyson pedig sorra gyűjtötte be az elismeréseket.

Bencze Péter

A háromnapos rendezvény első napján Tyson megszerezte a CACIB–BOP címet, amellyel egyaránt magyar és nemzetközi bajnoki címet, valamint fajtagyőztes lett. Szombaton újra elnyerte a magyar és nemzetközi bajnoki címet, majd vasárnap ismét győzelmet aratott, ezúttal a fajtagyőztes trófeát is megszerezve.

Tyson, kutya, terrier
Tyson egymás után nyeri a rangos hazai és nemzetközi elismeréseket
Forrás: Beküldött kép

Tyson ismét tarolt a ringben

Ezzel a teljesítménnyel a szekszárdi jagd terrier elérte második Hungária Grand Champion címét, és immár háromszoros bajnoknak mondhatja magát – egyszeres show champion és kétszeres grand champion. Mohai-Sipos Hajnalka, a kutya gazdája szerint Tyson most van pályafutása csúcsán: genetikailag kiváló, kimagasló mozgáskultúrával rendelkező állat, aki szinte minden bíró elismerését kivívta.

A felkészülés azonban embert próbáló: Hajnalka és férje, Mohai Viktor heti több alkalommal viszik Tyson-t tréningre Faddra, ahol a ringdresszúra, a mozgás és a viselkedés is folyamatos gyakorlás alatt áll Ledneczki Mercédesnek és Ruppl Zsoltnak hála. Hajnalka gyakran éjszakai műszak után, alvás nélkül foglalkozik kedvencével, hogy a kutya minden helyzetben fegyelmezetten és magabiztosan teljesítsen.

Mohai-Sipos Hajnalka és Tyson tréning közben, Szekszárdon
Mohai-Sipos Hajnalka és Tyson tréning közben, Szekszárdon
Fotó: Makovics  Kornél

Támogatókra várnak – Szekszárdi versenyről álmodnak

A következő cél már a nemzetközi színtér: a gazdák Tysonnal együtt az Inter Champion cím megszerzését tűzték ki, amihez két másik európai országban is eredményeket kellene elérni. Ez azonban komoly anyagi megterhelést jelent, hiszen egy-egy versenyhétvége magyar viszonylatban is mintegy háromszázezer forintba kerül – az útiköltséggel, nevezési díjjal és a kutya ellátásával együtt.

Hajnalka és Viktor ezért most szponzorokat keresnek, akik segítenék a tehetséges kutyát a nemzetközi megmérettetések elérésében. Nagy álmuk, hogy egyszer Szekszárdon is rendezzenek rangos kutyakiállítást, amely nemcsak a város nevét öregbítené, hanem a helyi közösséget is összefogná.

Hajnalka szerint a kutyák világa nem csupán versenyekről és trófeákról szól, hanem közösségről, törődésről és emberségről. 

Tyson és társa, Füge már most sokakat inspirálnak Szekszárdon, és egyre többen figyelik, mikor indulnak újra versenyen. „Rengeteg szeretetet kapunk a várostól. Sokan érdeklődnek, mikor versenyez újra Tyson, és ez hatalmas erőt ad” – fogalmazott Hajnalka. Ha minden jól alakul, jövőre már az európai porondon is hallhatjuk: Szekszárdról indult a jagd terrier, aki mindenkit lenyűgözött.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu