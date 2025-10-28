Hatalmas kiütéssel győzött a szekszárdi Tyson – Mutatjuk, mit vitt véghez!

A háromnapos rendezvény első napján Tyson megszerezte a CACIB–BOP címet, amellyel egyaránt magyar és nemzetközi bajnoki címet, valamint fajtagyőztes lett. Szombaton újra elnyerte a magyar és nemzetközi bajnoki címet, majd vasárnap ismét győzelmet aratott, ezúttal a fajtagyőztes trófeát is megszerezve.

Tyson egymás után nyeri a rangos hazai és nemzetközi elismeréseket

Forrás: Beküldött kép

Ezzel a teljesítménnyel a szekszárdi jagd terrier elérte második Hungária Grand Champion címét, és immár háromszoros bajnoknak mondhatja magát – egyszeres show champion és kétszeres grand champion. Mohai-Sipos Hajnalka, a kutya gazdája szerint Tyson most van pályafutása csúcsán: genetikailag kiváló, kimagasló mozgáskultúrával rendelkező állat, aki szinte minden bíró elismerését kivívta.