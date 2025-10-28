1 órája
Hatalmas kiütéssel győzött a szekszárdi Tyson – Mutatjuk, mit vitt véghez!
Ismét nagyot alkotott Tyson, a szekszárdi jagd terrier: a Hódmezővásárhelyen megrendezett Dél-Alföldi Champion Speciál Őszi Weekend háromnapos nemzetközi kutyakiállításán minden nap a legjobbak között végzett. A Hód Dog Kutyabarát Egyesület 2xCACIB versenyén a résztvevők nemzetközi és magyar bajnoki címekért mérkőzhettek meg – Tyson pedig sorra gyűjtötte be az elismeréseket.
A háromnapos rendezvény első napján Tyson megszerezte a CACIB–BOP címet, amellyel egyaránt magyar és nemzetközi bajnoki címet, valamint fajtagyőztes lett. Szombaton újra elnyerte a magyar és nemzetközi bajnoki címet, majd vasárnap ismét győzelmet aratott, ezúttal a fajtagyőztes trófeát is megszerezve.
Tyson ismét tarolt a ringben
Ezzel a teljesítménnyel a szekszárdi jagd terrier elérte második Hungária Grand Champion címét, és immár háromszoros bajnoknak mondhatja magát – egyszeres show champion és kétszeres grand champion. Mohai-Sipos Hajnalka, a kutya gazdája szerint Tyson most van pályafutása csúcsán: genetikailag kiváló, kimagasló mozgáskultúrával rendelkező állat, aki szinte minden bíró elismerését kivívta.
A felkészülés azonban embert próbáló: Hajnalka és férje, Mohai Viktor heti több alkalommal viszik Tyson-t tréningre Faddra, ahol a ringdresszúra, a mozgás és a viselkedés is folyamatos gyakorlás alatt áll Ledneczki Mercédesnek és Ruppl Zsoltnak hála. Hajnalka gyakran éjszakai műszak után, alvás nélkül foglalkozik kedvencével, hogy a kutya minden helyzetben fegyelmezetten és magabiztosan teljesítsen.
Támogatókra várnak – Szekszárdi versenyről álmodnak
A következő cél már a nemzetközi színtér: a gazdák Tysonnal együtt az Inter Champion cím megszerzését tűzték ki, amihez két másik európai országban is eredményeket kellene elérni. Ez azonban komoly anyagi megterhelést jelent, hiszen egy-egy versenyhétvége magyar viszonylatban is mintegy háromszázezer forintba kerül – az útiköltséggel, nevezési díjjal és a kutya ellátásával együtt.
Hajnalka és Viktor ezért most szponzorokat keresnek, akik segítenék a tehetséges kutyát a nemzetközi megmérettetések elérésében. Nagy álmuk, hogy egyszer Szekszárdon is rendezzenek rangos kutyakiállítást, amely nemcsak a város nevét öregbítené, hanem a helyi közösséget is összefogná.
Hajnalka szerint a kutyák világa nem csupán versenyekről és trófeákról szól, hanem közösségről, törődésről és emberségről.
Tyson és társa, Füge már most sokakat inspirálnak Szekszárdon, és egyre többen figyelik, mikor indulnak újra versenyen. „Rengeteg szeretetet kapunk a várostól. Sokan érdeklődnek, mikor versenyez újra Tyson, és ez hatalmas erőt ad” – fogalmazott Hajnalka. Ha minden jól alakul, jövőre már az európai porondon is hallhatjuk: Szekszárdról indult a jagd terrier, aki mindenkit lenyűgözött.