Termékvisszahívás

Lionel Messi erre a teára esküszik – mégis visszahívták a veszélyes anyagot tartalmazó italt

Veszélyes anyagot tartalmazó teát vont ki a forgalomból a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), amely Magyarországon is megvásárolhattunk egy cseh importőrön keresztül. Az argentín yerba mate nagyon népszerű ital, de a hatóság mindenkit arra kér, hogy semmiképp se fogyasszanak a vásárlók a problémás termékből.

Teol.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül bejelentés érkezett, miszerint az Argentínából importált yerba mate tea vizsgálata során határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalmat mutattak ki. 

Növényvédőszert találtak a futballsztárok körében is népszerű yerba mate teában.
Forrás: Instagram / @leomessi

Mi az a yerba mate tea? 

A yerba mate tea, különösen Dél-Amerikában nem csupán ital, hanem egy tradicionális közösségi rituálé, amely kultúrtörténeti és személyes jelentőséggel is bír sokak számára. Argentínában és Uruguayban például napi szinten fogyasztják. Napjainkban számos sztársportolóról készült a tea fogyasztása közbeni fotó, így Lionel Messi, Luis Suarez, David Beckham vagy akár Szoboszlai Dominik is jelent már meg így a sajtóban. 

A futballisták körében azért ilyen népszerű, mert koffeint, teobromint és teofillint tartalmaz. Ezek a vegyületek serkentik az idegrendszert, fokozzák az éberséget, és csökkentik a fáradtságérzetet.

Pontosan melyik teáról van szó? 

  • Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kg
  • Vonalkód: 7793750000019
  • LOT: 0224
  • Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó növényvédőszer tartalom
A visszahívott yerba mate tea.
Forrás: NKFH

Az NKFH biztosítja a fogyasztókat arról, hogy a visszahívás folyamatát a termékek begyűjtésétől a megsemmisítésükig figyelemmel kíséri. Arra kérnek mindenkit, hogy amennyiben vásároltak a problémás termékből, és az még a birtokukban van, semmiképp se fogyasszanak belőle.

 

