35 perce
Lionel Messi erre a teára esküszik – mégis visszahívták a veszélyes anyagot tartalmazó italt
Veszélyes anyagot tartalmazó teát vont ki a forgalomból a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), amely Magyarországon is megvásárolhattunk egy cseh importőrön keresztül. Az argentín yerba mate nagyon népszerű ital, de a hatóság mindenkit arra kér, hogy semmiképp se fogyasszanak a vásárlók a problémás termékből.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül bejelentés érkezett, miszerint az Argentínából importált yerba mate tea vizsgálata során határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.
Mi az a yerba mate tea?
A yerba mate tea, különösen Dél-Amerikában nem csupán ital, hanem egy tradicionális közösségi rituálé, amely kultúrtörténeti és személyes jelentőséggel is bír sokak számára. Argentínában és Uruguayban például napi szinten fogyasztják. Napjainkban számos sztársportolóról készült a tea fogyasztása közbeni fotó, így Lionel Messi, Luis Suarez, David Beckham vagy akár Szoboszlai Dominik is jelent már meg így a sajtóban.
A futballisták körében azért ilyen népszerű, mert koffeint, teobromint és teofillint tartalmaz. Ezek a vegyületek serkentik az idegrendszert, fokozzák az éberséget, és csökkentik a fáradtságérzetet.
Pontosan melyik teáról van szó?
- Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kg
- Vonalkód: 7793750000019
- LOT: 0224
- Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó növényvédőszer tartalom
Az NKFH biztosítja a fogyasztókat arról, hogy a visszahívás folyamatát a termékek begyűjtésétől a megsemmisítésükig figyelemmel kíséri. Arra kérnek mindenkit, hogy amennyiben vásároltak a problémás termékből, és az még a birtokukban van, semmiképp se fogyasszanak belőle.