Lionel Messi erre a teára esküszik – mégis visszahívták a veszélyes anyagot tartalmazó italt

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül bejelentés érkezett, miszerint az Argentínából importált yerba mate tea vizsgálata során határértéket meghaladó növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.

Növényvédőszert találtak a futballsztárok körében is népszerű yerba mate teában.

Forrás: Instagram / @leomessi

Mi az a yerba mate tea?

A yerba mate tea, különösen Dél-Amerikában nem csupán ital, hanem egy tradicionális közösségi rituálé, amely kultúrtörténeti és személyes jelentőséggel is bír sokak számára. Argentínában és Uruguayban például napi szinten fogyasztják. Napjainkban számos sztársportolóról készült a tea fogyasztása közbeni fotó, így Lionel Messi, Luis Suarez, David Beckham vagy akár Szoboszlai Dominik is jelent már meg így a sajtóban.

A futballisták körében azért ilyen népszerű, mert koffeint, teobromint és teofillint tartalmaz. Ezek a vegyületek serkentik az idegrendszert, fokozzák az éberséget, és csökkentik a fáradtságérzetet.

Pontosan melyik teáról van szó?

Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kg

Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kg Vonalkód: 7793750000019

7793750000019 LOT: 0224

0224 Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó növényvédőszer tartalom

A visszahívott yerba mate tea.

Forrás: NKFH

Az NKFH biztosítja a fogyasztókat arról, hogy a visszahívás folyamatát a termékek begyűjtésétől a megsemmisítésükig figyelemmel kíséri. Arra kérnek mindenkit, hogy amennyiben vásároltak a problémás termékből, és az még a birtokukban van, semmiképp se fogyasszanak belőle.