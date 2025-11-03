november 3., hétfő

Ezt látni kell! Csodás videófelvételeket hoztunk az élettel teli Gemenci erdőből – videó

Újabb csodás videót készített munkatársunk, Makovics Kornél a Gemenci erdőben.

Fókuszba kerültek a vaddisznók
Fotó: Makovics Kornel

Fotóriporter kollégánk a téma nagy szerelmese, képes teljes napokat eltölteni az erdei vadlesekben – a mostani alkotása elmondása szerint több nap képanyagából állt össze. A költöző madarak már elhagyták az erdőt, de a kéktúra útvonalat bejárva sasokkal, ölyvekkel, vaddisznókkal, őzekkel és szarvasokkal is lehet találkozni. Kollégánk legújabb videóján hattyúk és vaddisznók kerültek a fókuszba – folytatása következik...

 

 

