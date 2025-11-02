november 2., vasárnap

Achilles névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pénztárcabarát és környezetkímélő

41 perce

Ezek a legolcsóbb használt elektromos autók, akár kétmillió forintért

Címkék#használt autó#elektromos autók#árak

Ahogy múlik az idő, úgy válnak egyre öregebbé, nagyobb futásteljesítményűvé a villanyautók is, ezzel együtt pedig egyre olcsóbbá. Jelenleg ott tart a használtautó piac, hogy már kétmillió forint körül lehet kapni környezet- és pénztárcabarát elektromos autót. A használtautó piacon való nagy áttörést jövőre várják.

Mauthner Ilona

A hazai használtautó-piacon a 2026-2027-es időszakban, a flottaautók kifutásával, második hullámként jelenhet meg nagyobb tömegben a használt elektromos autók kínálata – erre számít az egyik legjelentősebb piaci szereplő, az országos kereskedelmi hálózattal rendelkező Das WeltAuto. A cég az MTI-hez eljuttatott közleményében kifejti: az elektromos autók aránya a teljes használtautó piacon még mindig elenyésző.

elektromos autók száma egyre nő Tolnában is
Tolna vármegyében is egyre több az elektromos autó, évről évre egyre nő a számuk
Forrás: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

Itt a kínai új hullám az elektromos autóknál is

A használtautó-piac stabilan növekszik, miközben új korszak kezdődik: az elektromos és kínai márkák megjelenése átrajzolja a jövő kínálatát – hívta fel a figyelmet a Das WeltAuto értékesítési igazgatója.

A közleményben idézik a Datahouse statisztikáját, amely szerint a Tesla továbbra is a legjelentősebb elektromos márka a magyarországi használtautó-piacon, 2655 tranzakcióval és 0,38 százalékos részesedéssel. A kínai újhullámos márkák (MG, BYD, Omoda, DFSK, Jaecoo, Lynk & Co, Aiways, NIO stb.) összesen 1155 jármű eladásával még csak 0,17 százalékos szeletet fednek le a piacból, de megjelenésük már jól látható. A kínai márkák mezőnyét az MG közel 800 autóval vezeti.

Az idei év első kilenc hónapjában hazánkban közel 700 ezer tulajdonosváltás történt január és szeptember között, 2,8 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakának adatát. Szeptemberben ismét 80 ezer fölé emelkedett a havi tulajdonosváltás.

A magyar használtautó-piacot változatlanul három márka – az Opel, a Volkswagen és a Suzuki – uralja. A piacszegmensre bontott szerkezet stabil: a kompakt (C-szegmens) és kisautó (B-szegmens) továbbra is a legnépszerűbb, eközben az SUV-láz a használt járművek esetében jóval visszafogottabb, mint az új autóknál. A tranzakciók közel ötöde (19,2 százalék) Budapesten zajlik, a főváros és agglomerációja az országos forgalom több mint harmadát (35,8 százalék) adja.

Akár már kétmillió forintért is lehet belőlük vásárolni

Jelenleg ott tart a használtautó piac, hogy már kétmillió forint körül lehet kapni környezet- és pénztárcabarát elektromos négykerekűt. Na persze senki ne gondoljon Tesla Model Y-ra, de még a Renault Zoe jobb kiadásai sem ebbe a ligába tartoznak, ám egy kis odafigyeléssel ki lehet fogni jól működő, kiváló vételt a piacon. 

Íme ez a két elektromos autó, amiből a legtöbb található az ország legnépszerűbb használt gépjármű-kereső felületén. 

Nissan Leaf : Az egyik legnépszerűbb villanyautó, amely ráadásul első elektromosként 2011-ben elnyerte az Év Autója díjat is, japán fejlesztés. Renault Zoe: Ami igazán vonzóvá tette egy forradalmi megoldás révén képes volt AC-n akár 22 kW-os töltési teljesítményt is felvenni 

A Smart Fortwo és a Fiat 500e azért nem kerültek a listára, mert nincs belőlük elég darab (illetve mindkettő csak háromajtós, ráadásul előbbi pusztán kétszemélyes, ettől még akár megfontolandók is lehetnek, ha nincs igény 3-4 fő folyamatos szállítására vagy nagyobb holmik elhelyezésére). 

Jelenleg kevés az elektromos töltőállomás Tolnában

Elektromos autók elengedhetetlen tartozéka az elektromos töltőberendezés. Tolna vármegye a 2024-es adatok szerint mindössze harmincnégy elektromos töltőberendezéssel rendelkezik, aminél kevesebb csak Nógrádban van az országban. A legtöbb elektromos töltőállomás – kilencszázhetven – Budapesten található – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közleményéből

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu