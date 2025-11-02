Ezek a legolcsóbb használt elektromos autók, akár kétmillió forintért

A hazai használtautó-piacon a 2026-2027-es időszakban, a flottaautók kifutásával, második hullámként jelenhet meg nagyobb tömegben a használt elektromos autók kínálata – erre számít az egyik legjelentősebb piaci szereplő, az országos kereskedelmi hálózattal rendelkező Das WeltAuto. A cég az MTI-hez eljuttatott közleményében kifejti: az elektromos autók aránya a teljes használtautó piacon még mindig elenyésző.

Tolna vármegyében is egyre több az elektromos autó, évről évre egyre nő a számuk

Itt a kínai új hullám az elektromos autóknál is

A használtautó-piac stabilan növekszik, miközben új korszak kezdődik: az elektromos és kínai márkák megjelenése átrajzolja a jövő kínálatát – hívta fel a figyelmet a Das WeltAuto értékesítési igazgatója.

A közleményben idézik a Datahouse statisztikáját, amely szerint a Tesla továbbra is a legjelentősebb elektromos márka a magyarországi használtautó-piacon, 2655 tranzakcióval és 0,38 százalékos részesedéssel. A kínai újhullámos márkák (MG, BYD, Omoda, DFSK, Jaecoo, Lynk & Co, Aiways, NIO stb.) összesen 1155 jármű eladásával még csak 0,17 százalékos szeletet fednek le a piacból, de megjelenésük már jól látható. A kínai márkák mezőnyét az MG közel 800 autóval vezeti.

Az idei év első kilenc hónapjában hazánkban közel 700 ezer tulajdonosváltás történt január és szeptember között, 2,8 százalékkal meghaladva az előző év azonos időszakának adatát. Szeptemberben ismét 80 ezer fölé emelkedett a havi tulajdonosváltás.

A magyar használtautó-piacot változatlanul három márka – az Opel, a Volkswagen és a Suzuki – uralja. A piacszegmensre bontott szerkezet stabil: a kompakt (C-szegmens) és kisautó (B-szegmens) továbbra is a legnépszerűbb, eközben az SUV-láz a használt járművek esetében jóval visszafogottabb, mint az új autóknál. A tranzakciók közel ötöde (19,2 százalék) Budapesten zajlik, a főváros és agglomerációja az országos forgalom több mint harmadát (35,8 százalék) adja.

Akár már kétmillió forintért is lehet belőlük vásárolni

Jelenleg ott tart a használtautó piac, hogy már kétmillió forint körül lehet kapni környezet- és pénztárcabarát elektromos négykerekűt. Na persze senki ne gondoljon Tesla Model Y-ra, de még a Renault Zoe jobb kiadásai sem ebbe a ligába tartoznak, ám egy kis odafigyeléssel ki lehet fogni jól működő, kiváló vételt a piacon.

Íme ez a két elektromos autó, amiből a legtöbb található az ország legnépszerűbb használt gépjármű-kereső felületén.

Nissan Leaf : Az egyik legnépszerűbb villanyautó, amely ráadásul első elektromosként 2011-ben elnyerte az Év Autója díjat is, japán fejlesztés. Renault Zoe: Ami igazán vonzóvá tette egy forradalmi megoldás révén képes volt AC-n akár 22 kW-os töltési teljesítményt is felvenni