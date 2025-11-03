A hálóban is használod? – Így mérgezhet meg a rossz illóolaj!

Az illóolajok évezredek óta kísérik az embert: használták gyógyításra, testápolásra, lelki harmónia megőrzésére, de napjainkban újra reneszánszukat élik. Nem véletlenül – a növényekből nyert tiszta esszenciák egyre népszerűbbek azok körében, akik természetes megoldásokat keresnek a mindennapokban.

Ha nem jó minőségű, tiszta illóolajakat használsz, meg is betegíthetnek

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A valóban 100 százalékos tisztaságú olaj kizárólag a növény természetes részeiből – virág, levél, héj, gyanta, gyökér – készül, lepárlással vagy hideg préseléssel. A minőségi illóolaj nem tartalmaz semmilyen adalékanyagot, szintetikus illatot, alkoholt vagy higítószert. Alkalmazásuk pozitív hatására számtalan példa van és kis odafigyelessél akár már a gyerekek életminőségének javítására is alkalmazható úgy, hogy közben biztos lehetsz benne, nem lesz mellékhatása.

Nem minden illóolaj az, aminek látszik.

A legtöbb boltban kapható illóolaj nem természetes illóolaj, hanem mesterségesen előállított keverék, amit egyáltalán nem ajánlott alkalmazni, mert az illóolajok hatóanyagai nagyon gyorsan felszívódnak akár bőrön, akár a légutakon keresztül, és mindössze 20 perc alatt elérik a sejteket, és bekerülnek a véráramba. De lenyelned vagy bekenni magad sem szükséges, elég ha párologtatás közben belélegzed, a tested jelezni fog, ha silány minőséget használtál. Köhögés, viszketés, nehéz légzés, rossz közérzet jelentkezhet. Jellemzően a drogériák polcain literszám sorakozó olajok messze vannak attól, ami emberi testen alkalmazható.

A magas minőségű olajok gyógyszerként is működnek

Az illóolaj ugyanúgy kifejtenek biológiai hatást, mint egy gyógyszerhatóanyag – viszont ha nem tiszta az illóolaj akkor sok esetben nem is tudjuk pontosan, mit váltanak ki a szervezetben. Egy rossz minőségű olaj nagyobb mennyiségű vagy rendszeres használata mérgezést, halált is okozhat.

A rendszeresen bevizsgált, 100 százalékos tisztaságú olajok viszont belélegezve, alkalmazva, a hatóanyagok gyorsan eljutnak a sejtekhez, és hozzájárulhatnak a regenerációhoz és a testi-lelki egyensúlyhoz.

A valóban tiszta illóolajok, amik semmilyen más összetevőt nem tartalmaznak, molekulái könnyen átjutnak a sejthártyán, és segíthetnek a sejtek megújulásában, a gyulladások csökkentésében vagy a stressz oldásában.